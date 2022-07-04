Düzce’ye şehit ateşi düştü

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Pence-Kilit Operasyonu kapsamında, harekat bölgesinde açılan taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın Düzce'deki baba evinde yas var. Aileye acı haberi, Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ulaştırdı. Şehidin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak Köyü'ndeki baba evine bayrak asılırken, Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu haberini alan vatandaşlar, şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu.
İZİNE GELMİŞTİ
Öte yandan şehit Uzman Çavuş Serhat Bal'ın, yaklaşık 1 ay önce Şırnak'ta görev yaparken, izne geldiği ve ailesi ile hasret giderdiği, daha sonra görev yerine döndüğünde Pençe-Kilit Harekatı'na katıldığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin ise 5 Temmuz 2022 Salı günü ikindi namazına müteakip Gölyaka Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bakacak Köyü Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi.