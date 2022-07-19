Düzele çalarak halaya ruh katıyor

Türkiye'nin en uç noktasında İran ve Irak'a komşu olan Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Recep Özer 'Düzele' ismi verilen üflemeli çalgıyı 27 yıldır kendi elleriyle bin bir emek sarf ederek imalatını yapıyor. Şemdinli'de yapılan düğünlerde ve halk oyunları yarışmalarına katılan ekipleri için düzele çalan Recep Özer, yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Özer, "Düzelenin sesi halaya heyecan ve renk katıyor. Bugün bile düğünlerde bölgedeki orkestralar halaya duran vatandaşları coşturmak için bu enstrümanın sesini kullanıyor. Biz Şemdinli'de şu an 3 kişi düzele çalabiliyoruz" dedi. Özer, üretimini kendi evinde yaparak ana maddesi olan kamışını da bölgede topladığını söyledi. Düzele ustası Recep Özer, imkân verilmesi durumunda Hakkâri ve ilçelerinde düzele kursları açarak bu enstrümanın kaybolmamasına katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Özer, "Eskiden bölge illerindeki düğünlerde düzele, davul-zurna ve def gibi aletler çalınırdı. Şemdinli ilçemizde düzeleye ilgi daha fazla. Bugün Hakkâri ve ilçelerinde bu üflemeli çalgının bir kursu olmaması üzücüdür. 11 nüfuslu ailesi ile birlikte yaşadığını belirten Özer, "Yıllardır ailemi bu müzik aletini çalarak geçindiriyorum. Şu an başka geçim kaynağım yok. Evimde ürettiğim düzelelerin tanesini 300 liradan satışa sunuyorum" dedi.