Haberler Yaşam Haberleri Düzele çalarak halaya ruh katıyor
Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:29 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:31

Düzele çalarak halaya ruh katıyor

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, 27 yıldır kendi elleriyle yaptırdığı 'Düzele' ismi verilen üflemeli çalgıyla bir yandan ailesinin geçimini sağlarken bir yandan ise yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü tek başına yaşatmaya çalışıyor.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Düzele çalarak halaya ruh katıyor

Türkiye'nin en uç noktasında İran ve Irak'a komşu olan Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Recep Özer 'Düzele' ismi verilen üflemeli çalgıyı 27 yıldır kendi elleriyle bin bir emek sarf ederek imalatını yapıyor. Şemdinli'de yapılan düğünlerde ve halk oyunları yarışmalarına katılan ekipleri için düzele çalan Recep Özer, yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Özer, "Düzelenin sesi halaya heyecan ve renk katıyor. Bugün bile düğünlerde bölgedeki orkestralar halaya duran vatandaşları coşturmak için bu enstrümanın sesini kullanıyor. Biz Şemdinli'de şu an 3 kişi düzele çalabiliyoruz" dedi. Özer, üretimini kendi evinde yaparak ana maddesi olan kamışını da bölgede topladığını söyledi. Düzele ustası Recep Özer, imkân verilmesi durumunda Hakkâri ve ilçelerinde düzele kursları açarak bu enstrümanın kaybolmamasına katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Özer, "Eskiden bölge illerindeki düğünlerde düzele, davul-zurna ve def gibi aletler çalınırdı. Şemdinli ilçemizde düzeleye ilgi daha fazla. Bugün Hakkâri ve ilçelerinde bu üflemeli çalgının bir kursu olmaması üzücüdür. 11 nüfuslu ailesi ile birlikte yaşadığını belirten Özer, "Yıllardır ailemi bu müzik aletini çalarak geçindiriyorum. Şu an başka geçim kaynağım yok. Evimde ürettiğim düzelelerin tanesini 300 liradan satışa sunuyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan KYK kredi borcu düzenleme açıklaması! KYK kredileri alınan anapara kadar geri ödenecek!
YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YÖK Atlas Tercih Robotu ÖSYM ile 2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor/bitiyor?
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları 2022 belli oldu mu? ÖSYM ile AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol düşüşünü sürdürücek mi? Uzman isim açıkladı
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son dakika belli oldu! 2 ve 4 yıllık YKS Üniversite taban/tavan puanları ve kontenjanları 2022 (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık)
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı!
Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi: MEB il içi atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzele çalarak halaya ruh katıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA