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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Düzenli kan bağışıyla hastalara can oluyorlar

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Düzenli kan bağışıyla hastalara can oluyorlar
Düzenli olarak Kızılay'a kan bağışı yapan vatandaşlar, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla SABAH'a konuştu.
Her ay mutlaka rutin kan bağışı ve trombosit kan bağışı yaptığını söyleyen Vedat Günaydın, "Hiçbir şeyimiz yoksa bile bir insana verebileceğimiz en güzel hediye kan bağışıdır" dedi.



Kızılay'da laboratuvar teknikeri olarak çalışan Nilüfer Şahintürk (26) ise, "Küçüklüğümden beri Kızılay gönüllüsüyüm" dedi. Lösemi hastaları için trombosit kan bağışı yapmaya özen gösterdiğini söyleyen Şahintürk, insanların bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini söyledi.
Hemşirelik öğrencisi Emine Armut (24) ise, 6 yılda 12 kez kan bağışı yaptığını belirterek, "Bir insana can olmak dünyanın en güzel duygusu" diye konuştu.




İLK 6 AYDA 1 MİLYONU AŞKIN BAĞIŞ
Türk Kızılay'dan yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandığını bildirdi. 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, bağış yapanlara teşekkür edildi.

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Düzenli kan bağışıyla hastalara can oluyorlar
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