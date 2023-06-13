Düzenli kan bağışıyla hastalara can oluyorlar

Düzenliolarak Kızılay'a kan bağışı yapan vatandaşlar, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla SABAH'a konuştu.Her ay mutlaka rutin kan bağışı ve trombosit kan bağışı yaptığını söyleyen Vedat Günaydın, "Hiçbir şeyimiz yoksa bile bir insana verebileceğimiz en güzel hediye kan bağışıdır" dedi.Kızılay'da laboratuvar teknikeri olarak çalışan Nilüfer Şahintürk (26) ise, "Küçüklüğümden beri Kızılay gönüllüsüyüm" dedi. Lösemi hastaları için trombosit kan bağışı yapmaya özen gösterdiğini söyleyen Şahintürk, insanların bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini söyledi.Hemşirelik öğrencisi Emine Armut (24) ise, 6 yılda 12 kez kan bağışı yaptığını belirterek, "Bir insana can olmak dünyanın en güzel duygusu" diye konuştu.TürkKızılay'dan yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandığını bildirdi. 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, bağış yapanlara teşekkür edildi.