Düzensiz 401 göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli ve çevre illerde düzensiz göç ile mücadele kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde 401 düzensiz göçmenin yakalandığı ve tamamlanan işlemleri sonrası sınır dışı edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere kullanıldı, "Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında bölge illerimiz ve Kocaeli'nde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 174 düzensiz göçmen 28 Ağustos'ta, 227 düzensiz göçmen 29 Ağustos'ta olmak üzere toplam 401 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir.

Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir"