Haberler Yaşam Haberleri Düzensiz 54 göçmen sınır dışı edildi!
Giriş Tarihi: 8.7.2022 09:24 Son Güncelleme: 8.7.2022 09:28

Düzensiz 54 göçmen sınır dışı edildi!

Kocaeli ve çevre illerde gerçekleştirlen denetim ve kontroller esnasında yakalanan, 54 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

ABBAS ÇAKAR
Düzensiz 54 göçmen sınır dışı edildi!

Yurt genelinde düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli ve çevre illerde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkemize yasa dışı yollar ile girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 54 düzensiz göçmen öneki gün tamamlanan işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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Düzensiz 54 göçmen sınır dışı edildi!
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