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Giriş Tarihi: 27.5.2022 08:56 Son Güncelleme: 27.5.2022 09:18

Düzensiz göçle hukuki mücadele

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Düzensiz göçle hukuki mücadele

Düzensiz göçün organizatörleri olan göçmen kaçakçılığının çözümü için adli makamlar çalışmalarını sürdürüyor. Düzensiz göçmen girişinin en yoğun olduğu il olan Van’da Göçmen kaçakçılığı davaları için özel olarak 2 Cumhuriyet Savcısı görev yapıyor.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç yoğunluğunun birinci sırada olduğu Van'da sorunun çözümü için hukuki mücadele devam ediyor. Göçmen kaçakçılığı davaları için özel olarak 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye' de ilk olarak Van'da uygulanan sistem ile görevli savcılar sadece göçmen kaçakçılığı ile ilgili davalara bakıyor. Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere ve yapılan araştırmalara göre tutuklama oranlarının yüksek olduğu davalarda bugüne kadar 15 yıla varan hapis cezası alındı. Göçmen kaçakçılığına verilen cezayı yakalanan göçmen sayısı ve göçmenlere yapılan insanlık dışı muamele etkilerken göçmen kaçakçılığının cezası 3 ila 8 yıl arasında değişiyor.


2022'DE 164 KİŞİ TUTUKLANDI

Van adliyesinde göçmen kaçakçılığı ile ilgili davaların yoğunluğu sürerken 25 Mayıs 2022 tarihine kadar bu yıl 495 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 164 kişi tutuklanırken 71 kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şu an soruşturması devam eden şüpheli sayısı ise 421. Tutuklanma oranlarının geçtiğimiz yıllara göre arttığı gözlemlendi 2021 yılında 900 şüpheli hakkında yapılan işlem de 398 kişi tutuklandı. Göçmen kaçakçılığından yakalanan şahıslar arasında İran Afganistan Suriye uyruklu kişilerde bulunuyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK DEVAMLILIK GETİRİYOR

Göçmen kaçakçılığının maliyetinin olmaması ve sermayesinin göçmen olması sebebiyle eskiden emtia kaçakçılığı yapan kişilerin göçmen kaçakçılığına yönlendiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığının tutuklanmayı gerektiren katalog suçlar arasına alınması caydırıcı ceza niteliğinde ilk adım oldu. Üç ila sekiz yıl arasında alınan cezalardan beş yılın altında olanların da denetimli serbestlikle dışarıda olması göçmen kaçakçılarının yakalansa bile işlerine devam etmesine sebep olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden bir göçmen kaçakçısını daha önce altı kere tutuklanarak yedinci göçmen kaçakçılığı sırasında hayatını kaybetmesi bu devamlılığı gözler önüne serdi.

TUTUKLU SAYISI 284

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili mahkemeler devam ederken geçtiğimiz yıllardan neticelenen davalarda üst sınırlardan verilen cezalar göze çarpıyor. Tutuklama oranlarının yüksek olduğu davalarda bugüne kadar 15 yıla varan hapis cezası alındı. Aynı suçtan tekrar kişinin hüküm giymesi cezasını arttırıyor.Van ceza İnfaz kurumlarında göçmen kaçakçılığına bağlı biri kadın olmak üzere toplam 284 tutuklu ve hükümlü mevcut.

GÖÇMEN KILIĞINDA TERÖRİST

Geçtiğimiz günlerde Van Saray'da Afgan kılığına girmiş yakalanan göçmenlerin PKK mensubu olduğu ortaya çıktı. Yakalanan dört kişinin örgüt ile bağlantısı tespit edildi. Daha önceki çalışmalarda kaçak göçmen şeklinde ülkeye girmeye çalışan DEAŞ ve PKK terör örgütleri üyeleri yakalandı. Emniyet güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi aynı zamanda terörle mücadele olarak devam ediyor.

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Düzensiz göçle hukuki mücadele
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