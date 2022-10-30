Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor: 97 bin göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler ise charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı ediliyor.



İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı son olarak 2022 başından beri Afganistan'a gerçekleştirilen 213'üncü charter (özel uçak) seferi ile 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.





2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 213 charter seferi ile 40 bin 510 ve tarifeli uçuşlarla 14 bin 992 olmak üzere toplam 55 bin 502 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Yine bu yıl, Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 25 düzensiz göçmen güvenli ülkesine gönderildi.



10 AYDA 97 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR EDİLDİ



Böylece tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 97 bin 448'e ulaştı. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 149 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 206, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 28 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 180 arttı. Ayrıca 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 422 bin 957 oldu.



Türkiye'nin etkili sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin sınır dışı başarı oranı ise yüzde 69 olurken, Avrupa'da ise bu oran yüzde 10 olarak gerçekleşti.





2022'DE 242 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ



Bu arada, sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde 2022 yılında 242 bin 525 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yine düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde yılbaşından bu yana, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 91'lik bir artışla 197 bin 175 düzensiz göçmen yakalandı.