Düzensiz göçle mücadele devam ediyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri düzensiz göçle mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Güvenlik birimleri Haziran ayı içerisinde 15 bin 591 düzensiz göçmeni yakaladı.

6 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Ayrıca Haziran ayında 23 bin 450 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız devam edeceği mesajını verdi.