Düzensiz göçmenlerden yeni rotası ölümleri artırdı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevi aralıksız devam ettiriyor. Güvenlik birimleri 12 gün içerisinde gerçekleşen 52 olayda 991 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısı yakalanırken Yunanistan unsurlarınca karasularımıza geri itilen 526 düzensiz göçmen kurtarıldı.



YENİ ROTA İTALYA



Son günlerde Yunan güvenlik güçlerinin uyguladığı geri itme stratejisi ve baskı politikasına bağlı olarak düzensiz göçmenlerin rotalarını direkt olarak İtalya'ya çevirmesi ile daha tehlikeli bir hal alan göç yolculuğunda can kayıplarının artmasına neden olduğu tespit edildi. Yunan yetkililerin, sebep oldukları bu trajedinin altından kalkamayınca yaptıkları talihsiz açıklamalarla Türkiye'yi suçlar nitelikteki söylemleri durumun vahametini gözler önüne serdi.