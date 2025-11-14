DV Lottery Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir? 2026 Green Card başvuru tarihleri bekleniyor!

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişine katılmak için başvurular, DV Lottery sistemine tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için herhangi bir aracıya ya da kuruma ihtiyaç yoktur. Adaylar, DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden (dvprogram.state.gov) başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabilir. Başvuru yapanların, formdaki tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve talimatlara uygun şekilde girmesi büyük önem taşır.