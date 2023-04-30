E-5 karayolunda ilginç anlar! Yolun ortasına yattı

Olay, Bakırköy-İncirli E5'te Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs bilinmeyen bir nedenle yola yattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ısrarlara rağmen adam kalkmadı.

Sağlık ekipleri, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz önlük ve eldiven giydiler. Sağlık ekipleri ikna edemeyince yunus polisleri koruyucu ekipman ve beyaz önlük giyerek adamı yerden sedyeye kaldırdı.