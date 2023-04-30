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Giriş Tarihi: 30.4.2023 23:20

E-5 karayolunda ilginç anlar! Yolun ortasına yattı

İstanbul'da E5 karayolunda bir kişi yolun ortasına yattı. Tüm ısrarlara rağmen kalkmakta ikna olmayan şahıs ambulansa bindirilirken kaçıp karayolunda yürümeye başladı

İHA
E-5 karayolunda ilginç anlar! Yolun ortasına yattı

Olay, Bakırköy-İncirli E5'te Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs bilinmeyen bir nedenle yola yattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ısrarlara rağmen adam kalkmadı.

Sağlık ekipleri, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz önlük ve eldiven giydiler. Sağlık ekipleri ikna edemeyince yunus polisleri koruyucu ekipman ve beyaz önlük giyerek adamı yerden sedyeye kaldırdı.

Ambulansa bindirilen adam ambulanstan kaçtı ve E5'te yürümeye başladı. Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle adamı kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

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E-5 karayolunda ilginç anlar! Yolun ortasına yattı
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