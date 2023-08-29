E-5 yan yolu kapatıp halay çekenlere ceza yağdı

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de D-100 Kara Yolu Beşyol Mevkii'nde trafiği durduran düğün magandaları, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüleri E.E., H.K., Ö.N., D.G. ve G.A.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Sürücülere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 30/1-B (Cam filmi) maddesinden 951'er TL, 52/1-D (Diğer araçlarla aralarında açıklık bırakmamak) maddesinden 436'şar TL, 60/1-A (Duraklamanın trafik işareti ile yasak olduğu belirtilen yerde duraklamak) maddesinden 436'şar TL, 56/1D (Hız sınırı altında sürmek) maddesinden 436'şar TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 436'şar TL, 68/1-C (yayaların trafiği engelleyecek davranışta bulunması) maddesinden 436'şar TL; ayrıca, D.G. isimli şahsa 34/A (muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak) maddesinden 951 TL, H.K isimli şahsa 23/3-C-1 (Farklı okunması veya okunamaması şeklinde plakada değişiklik yapmak) maddesinden bin 671 TL olmak üzere tüm şahıslara toplamda 18 bin 277 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan E.E., H.K., G.A.K. ve D.G. isimli şahıslara TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.