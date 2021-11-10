E-5’te servis minibüsü alev topuna döndü

SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. Yangına müdahale nedeniyle yolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Servis minibüsünün boş olması olası bir facianın yaşanmasını önledi. Minibüsün alev alev yandığı o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KAPUTU AÇTIM SÖNDÜREMEDİM"

Şoför Bahri Çeçen, minibüste alevlerin yükseldiğini fark ettiğini söyleyerek, "Yolda duman çıktı, arabadan sağa çektim. Kaputu açtım söndüremedim. Personeli bırakmıştım eve geri geliyordum. Burada dumanı görünce dörtlüyü yaktım, sağa yanaştım. İndim aşağı kaputu açtım. Zaten alev başlamıştı, sadece dumanı gördüm. Kaputu açtım yangın söndürücüyü çıkardım, söndüremedik" şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.