E-Devlet kapısı vatandaşın ilk tercihi!

Hızlı hizmet imkânı ile vatandaşlara 7/24 hizmet veren e-Devlet kullanıcı sayısı, günden güne artış göstermeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu E-Devlet kullanıcı istatistiklerini açıkladı. E-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlandığını belirten Bakan Uraloğlu; " Geliştirilen mobil uygulama ile hizmetlere erişim her yerden mümkün hale geldi. Vatandaşlarımız E-Devlet ile hizmetlere erişimin kolaylaşması, bilgiye çabuk ulaşılması, kırtasiye masraflarının azalması, yönetimde şeffaflığın ve saydamlığın sağlanması, zaman ve maliyet tasarrufunu sağlıyor. Vatandaşlarımız kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığının farkında, e-Devlet'in önemi vatandaşlarımız için günden güne artıyor"

KULLANICI SAYISI YÜZDE 37 ARTIŞ GÖSTERDİ

2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle E-Devlet Kapısı'nın kullanımında hızlı bir artış gözlendiğini belirten Uraloğlu; "2022 ilk 6'ıncı ayında 59 milyon 589 bin 845 kişi e-Devlet kullanırken, 2023'ün ilk 6 sonunda 63 milyon 330 bin 190 kişi e-Devlet kullanıyor. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısı geçen seneye nazaran yüzde 37 artış gösterdi. 1 milyon 586 bin 819 kişi daha E-Devlet kullanmaya başladı"

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 95

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise E-Devlet kapısı memnuniyet oranının yüzde 95,3'e ulaştığını açıkladı. Uraloğlu: "30 milyon 12 bin 473 kadın, 33 milyon 317 bin 717 erkek kullanıcı, E- Devlet kullanıyor. E-Devlet kapısında hizmet sayısı toplamda 7 bin 169'a ulaştı" dedi.