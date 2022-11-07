E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI || 2022 GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurt ücretleri hakkında, "Türkiye'nin Yurt kapasitesi; İspanya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşılamıştır. Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 450 arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum. " dedi.

KYK burs ve kredi ücretlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şuan lisans öğrencilerine 850, Yüksek lisansa 1 750 TL, Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz. Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz.