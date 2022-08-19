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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:29

e-Devlet'te adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi yoğunluğu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dün başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında ilk 24 saatte 4 bin 104 başvuru yapıldı.

AA
e-Devlet’te adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi yoğunluğu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Hakimevi'nde "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"nde Ankara'daki Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gelinerek yapılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına yönelik yeni uygulamayı başlattı.

Uygulamanın ilk 24 saatinde e-Devlet'ten adli sicil kaydının silinmesine ve düzeltilmesine ilişkin 4 bin 104 başvuru alındı.

Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirildi, böylece vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor.

Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanacak.

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e-Devlet'te adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi yoğunluğu
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