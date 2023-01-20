E-devlette görünce şoke oldu! Habersiz siyasi partiye üye yapıldı

Türkiye'de Ocak 2023 itibarıyla 119 siyasi parti etkin durumda bulunuyor. Her geçen gün de yeni partiler kuruluyor. Cumhuriyet ve Adalet Partisi de (CAP) 15 Nisan 2021 tarihinde Ankara'da kuruldu. Siyasi parti CAP'ın genel başkanlığını ise 1987 doğumlu olan Ahmet Sevim tarafından yapılıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde ise CAP ile ilgili olarak 2021 yılındaki üye sayısının 20 bin 955 kişi olduğu bilgisi yer alıyor.

ÜYE SAYISINDA ARTIŞ!

Buraya kadar her şey normalken 2022 yılında Ankara-Çankaya Teşkilatı'nın üye girişlerinde bir anormallik olduğu anlaşıldı. İnternetteki açık kaynaklarda vatandaşların bilgileri dışında 2022 yılında Cumhuriyet ve Adalet Partisi'ne üye yapıldıkları konusunda şikâyetler yazılmaya başlandı.

E-DEVLET'TEN ADINI BİLE DUYMADIĞI PARTİYE ÜYE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Türkiye'deki oy potansiyeli çok olmayan, ismini bile daha önce hiç duymadığı Cumhuriyet ve Adalet Partisi'ne üye yapıldığını öğrenen Aynur Şenel de bu mağduriyeti yaşayanlardan biri. İsteği dışında bir partiye üye yapılmasıyla ilgili SABAH'a konuşan Aynur Şenel parti üyeliğini nasıl öğrendiğini şöyle anlatıyor: "E-devlete girdiğimde orada parti üyelikleri olduğunu gördüm. Ben hiçbir yere üye değilim normalde. "Şuna bir bakayım!" dedim. Bir baktım ki Cumhuriyet ve Adalet Partisi'ne üyeliğim olduğunu gördüm."

"İSTANBUL'DA YAŞIYORUM, HİÇ ANKARA'YA GİTMEDİM, BU ÜYELİK NASIL OLUYOR?"

Şenel, İstanbul'da yaşadığını belirterek ilginç bir detaya da vurgu yapıyor: "Üstelik Cumhuriyet ve Adalet Partisi'ne üyeliğimi partinin Ankara teşkilatından yapılmış. İstanbul'da yaşıyorum, hiç Ankara'ya gitmedim, bu üyelik nasıl oluyor? Bilgim dışında bir partiye üyeliğimin yapılması hiç hoş değil."

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Şenel habersiz bir şekilde bir partiye üye yapıldığını e-devlet'te gördüğünde neler hissettiğini de şöyle paylaşıyor: "Çok şaşırdım ve hayatımın şokunu yaşadım. Senin adına başkaları bir şeyler yapabiliyor. Nasıl böyle bir hakka sahip olabiliyorlar ki? Değil mi? Çok rahatsızlık verici bir durum."

"AİLEM FERTLERİ DE KONTROL ETTİ. CİMER'E ŞİKÂYET ETTİK"

E-devlet'ten parti üyeliğini gördükten sonra ilk olarak neler yaptığını ifade eden Şenel "Hemen aile ferlerine haber verdim. Sonra CİMER'e şikâyet ettik. E-devletten de Cumhuriyet ve Adalet Partisi üyeliğini iptal ettirdim. Aile fertleri de bizde de haberimiz olmadan üyelik var mı diye kontrol etti" diyor.

"VATANDAŞLAR E-DEVLETE GİRİP KONTROL ETSİN"

Aynur Şenel hem yetkililere hem de vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor: "Üye sayılarını artırmak için bunu yapıyorlar sanırım. Diyorlar ki 'Şu kadar üyemiz var, bu kadar üyemiz var!' demek için yapıyorlar bence. Herkesi uyarıyorum: Vatandaşlar e-devlete girip siyasi partilere kendi rızaları dışında üye yapılıp yapılmadığını kontrol etsin. Her şey her zaman olabiliyor maalesef. Bu açıdan dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Yetkililere de sesleniyorum. Parti üyeliklerinin dikkatle ele alınması gerek. Çünkü istediğim dışında yapılan bu parti üyeliği çok rahatsızlık vericiydi. Bilgin dışında yapılan parti üyeliği çok yanlış."