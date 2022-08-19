E-Devlet'te "kotasız" dönemi

"e-Devlet Kapısı'nda amacımız tüm vatandaşlarımızın 7/24 işlerini en kısa sürede ve en güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda vatandaşlarımızın işlemlerini her koşulda yapabilmeleri için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek isterim. Bundan sonra, mobil abonelerin e-Devlet Kapısı kullanımı internet kotalarından harcamayacak."