E-imza çetesi hakkında çarpıcı detaylar! Çete üyesini hukuk mezunu, kendisini inşaat mühendisi yaptı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaları taklit ederek, sahte eğitim sertifikası ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 1'i yönetici, 18'i örgüt üyesi olmak üzere 92 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 23'ü "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından tutuklandı.

BİLGİM YOK

Soruşturma kapsamında Youtube üzerinden programlar yaptığını belirten Ayhan Ateş, Selçuk Üniversitesi İnşaat teknikerliği Bölümü mezunu olduğunu önceki soruşturma kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği .ölümü mezun olarak kaydının eklendiğini, bundan bilgisinin olmadığını ve kendisinin yapmadığını öne sürdü.

ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN KULLANICI ADI VE ŞİFRESİNİ TEMİN ETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ziya Kadiroğlu Gülseren Ü. ve Mihyedin Y.'nin 4 adet e-imza'yı Ayhan Ateş'e teslim ettiğini anlattı. Ziya Kadiroğlu ayrıca Ayhan Ateş'in Muhammet K.'ya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet kaydı eklediğini, Ateş'in bu üniversitede görevli bir personelin kullanıcı adı ve şifresini temin ettiğini söyledi.

TELEFONDA SAHTE KİMLİKLER ÇIKTI

Ayhan Ateş'in telefonunda yapılan incelemede çok sayıda sahte belge ve kimlik tespit edildi. İncelenen telefondan, Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nuray Emine Gaye T. adına hazırlanmış ve şüpheli Yelda B.'nin fotoğrafının yapıştırıldığı sahte kimlik kartı ile ilgili belgeler bulundu. Ayrıca, Melek Nur T. adına düzenlenmiş ve resmi sistemlerde kaydı olmayan sahte kimlik ekran görüntüleri, Abdülhamit Kayhan O.'ya ait sahte öğrenci kartları ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilen resmi yazışmalar da bulundu.

HALK TV'YE HABER YAPTIRMIŞ: "PAPLO'YU PATLAT ABİM"

Ateş'in el konulan telefonundaki Whatsapp yazışmalarında ise gazetecilere haberler yaptırdığı ortaya çıktı. Telefonda yapılan incelemede, Halk Tv'den Dinçer Gökçe ile yazışmaları yer aldı. Yazışmalarda Ateş'in Dinçer'e, "Paployu patlat abim", "Ooo eline sağlık abim", "Akşama yayınlanabilecek mi?" gibi daha birçok mesaj gönderdiği belirlendi. Öte yandan çeteye yönelik ilk dalga operasyonda tutuklanan 5 sanık hakkında geçen cuma günü verilen tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı yeniden tutuklandı.