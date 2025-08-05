E-imza ile uyuşturucu sistemlerine girildiği iddiası yalan çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan "Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" şeklindeki iddialarına yönelik açıklamada bulundu. EGM, yalnızca kuruma ait sistemlerde kullanılan elektronik imzaların dış sistemlere erişim sağlamadığını vurguladı.

E-İMZA SADECE KURUM İÇİNDE KULLANILIYOR

EGM, hizmetlerde kullanılan e-imzanın sadece kurum tarafından verildiği ve sertifikasyon işlemlerinin de yine kurum içinde gerçekleştirildiği belirtildi. Elektronik imzanın sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nde (EBYS) kullanıldığı, harici sistemlere erişimde kullanılmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

NARKOTİK SİSTEMLERİ KAPALI AĞLARDA ÇALIŞIYOR

Açıklamada, e-imza ile Narkotik sistemlerine erişimin mümkün olmadığı vurgulanarak, bu sistemlerin çok katmanlı güvenlik sistemleriyle korunduğu ve kapalı ağ üzerinden çalıştığı kaydedildi. İnternet bağlantısı olmayan bu sistemlerin doğası gereği dış erişime kapalı olduğu, e-imza ile giriş yapılmasının teknik olarak imkânsız olduğu bildirildi.

SAHTE KİMLİK VE TELEFONLA E-İMZA SUİSTİMALİ

EGM, ilgili olayda e-imzanın kopyalanmadığını, bir ildeki elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bayisi üzerinden sahte kimlik kartı ve sahte evrakla bir personele ait olmayan bilgilerle e-imza üretildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Farklı telefon ve e-posta adresleri kullanılarak yapılan bu dolandırıcılığın, söz konusu personelin bilgisi dışında gerçekleştiği ve işlemin iptal edildiği bildirildi.

BAŞKOMİSERİN ADINA SAHTE E-İMZA ÜRETİLMİŞ

Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem yapıldığını gösteren bir bulguya da rastlanmadı. Elektronik imzayı üreten ve sahtecilikte kullanılan hizmet sağlayıcısı hakkında 30 Haziran 2025 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. EGM, iddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirterek, kamuoyuna yanıltıcı bilgi verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.