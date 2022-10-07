E-imza sayısı 6 milyona ulaştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin veri raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre; üretilen elektronik imza sayısı 5 milyon 935 bin 959'a ulaştı. Mobil imza sayısı ise 813 bin. Toplamda 6 milyon 748 bin 965 elektronik sertifika (e-imza) üretildi. 2022 yılının ilk çeyreğine kıyasla e-imza sayısında yüzde 3,4 civarında bir artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,5 artış gerçekleşti. Toplam üretilen sertifika sayısı ise bir önceki çeyreğe oranla yüzde 3,3 artmış oldu.

ISLAK İMZA YERİNE GEÇİYOR

Konuya ilişkin bilgi veren e-imzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan e-imzanın, hem şirketlerin hem de bireylerin hayatlarını kolaylaştırdığına dikkat çekti. Özellikle şirketlerin ıslak imza ile yaptıkları hemen hemen tüm iş ve işlemleri e-imza ile yapmalarının mümkün olduğunu belirten Kılıç, ıslak imza ile yapılan işlemlerin e-imza ile yapılmasının şirketlere ya da bireylere yüzde 80 civarında bir tasarruf getirdiğini ve dijitalleşen sürecin ise kağıttan kurtulmakla birlikte arşiv maliyetini de neredeyse sıfırladığını belirtti. Ayrıca e-imza almak için artık herhangi bir başvuru merkezine gitmeye gerek kalmadığını hatırlatan Kılıç, BTK ve E-Devlet ile birlikte yaptıkları entegrasyon ile online başvuru yapılarak e-devlet üzerinden onaylanması koşuluyla başvuranın adresine teslim edilebildiğini sözlerine ekledi.