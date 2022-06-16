"E okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı" soruları yaz tatilini yaklaşılırken yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde takvimi çıkarılan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı bitiyor. Bununla birlikte öğrenciler karnelerine erişmek için Veli Bilgilendirme Sistemini yakın takibe aldı. e okul VBS giriş ile not görüntüleme, ortalama hesaplama, devamsızlık bilgisi gibi işlemler yapılıyor. Peki, MEB e okul devamsızlık ve not girişleri ne zaman kapanıyor? 2022 e okul ne zaman kapanıyor? İşte e okul VBS öğrenci giriş ekranı ile karne görüntüleme…