"E okul ne zaman kapanıyor, kapandı mı" soruları yaz tatilini yaklaşılırken yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde takvimi çıkarılan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı bitiyor. Bununla birlikte öğrenciler karnelerine erişmek için Veli Bilgilendirme Sistemini yakın takibe aldı. e okul VBS giriş ile not görüntüleme, ortalama hesaplama, devamsızlık bilgisi gibi işlemler yapılıyor. Peki, MEB e okul devamsızlık ve not girişleri ne zaman kapanıyor? 2022 e okul ne zaman kapanıyor? İşte e okul VBS öğrenci giriş ekranı ile karne görüntüleme…
E OKUL VBS GİRİŞ ÖĞRENCİ EKRANI
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen ve öğrenci için ayrılmış olan sisteme TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılabiliyor. Giriş ardından bölümlere ayrılan kısımda şu bilgilere ulaşılabiliyor:
-Karne bilgisi
- Sınav notu bilgisi
- Devamsızlık bilgisi
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı hala veli ve öğrencilerin kullanımında. Karne gününe kadar sisteme erişim sağlanabilecek ve not giriş çıkışları takip edilebilecek. Öğretmenler son notları sisteme girmeye başladı.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?
İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.
E OKUL NEDİR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.