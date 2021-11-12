E-ticaret sitelerinde büyük dolandırıcılık!

Ünlü bir e-ticaret platformundan bilgisayarını satmak isteyen vatandaş akıllara durgunluk veren bir şekilde dolandırıldı. Karaman'da yaşayan 23 yaşındaki Kubilay D., ünlü bir e-ticaret sitesi üzerinden bilgisayarını satmaya karar verdi. Genç adamın koyduğu ilana İstanbul'da bulunan bir dijital ajansta çalıştığını iddia eden kişi talepte bulundu. İkili fiyat konusunda iletişime geçerek kısa bir süre sohbet etti.

ÜRÜNÜ İNCELEMESİ İÇİN ARKADAŞINA KARGO YAPMASINI İSTEDİ



Bilgisayarı almak isteyen kişi Kubilay D.'ye ürünü incelemek istediğini İstanbul'da bir arkadaşı varsa bilgisayarı kargo yapmasını kendisinin de bu şekilde inceleme yapabileceğini söyledi. Kubilay D., ise İstanbul'da arkadaşı olduğunu bilgisayarı kargo yapabileceğini hatta ödemeyi de arkadaşına yapmasını istedi. İkili satış konusunda anlaşınca Kubilay D., bilgisayarını arkadaşı İbrahim A.'ya kargo etti.

BARKOD NUMARASIYLA KARGOYU ALDI



İstanbul'da bulunan alıcı Kubilay D.'ye ürünü şirket üzerinden alacağını bu nedenle kargo poşeti üzerinde bulunan barkodu kendisine atmasını istedi. Genç adam barkodu gönderdi ancak İstanbul'da kargo şubesinde bekleyen İbrahim A., ürünün sabah saatlerinde başkaları tarafından alındığını Kubilay D.'ye söyleyince ikili şok geçirdi. Bilgisayarının alındığını öğrenen Kubilay D., İstanbul'da bulunan alıcıya ulaşmaya çalıştı ancak irtibat kuramadı. Kargosunun gönderdiği barkod numarasıyla anlaşma yaptığı kişiler tarafından alındığını öğrenen genç adam savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.