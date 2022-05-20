Haberler Yaşam Haberleri E-ticaret sitesi üzerinden 73 kişiyi dolandıran 17 şahıs operasyonla yakalandı
Giriş Tarihi: 20.5.2022 10:40 Son Güncelleme: 20.5.2022 11:09

E-ticaret sitesi üzerinden 73 kişiyi dolandıran 17 şahıs operasyonla yakalandı

ABBAS ÇAKAR
E-ticaret sitesi üzerinden 73 kişiyi dolandıran 17 şahıs operasyonla yakalandı

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek ülke genelinde 73 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sonucunda Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 17 kişinin, internet üzerinden satış yapan E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek ülke genelinde 73 kişiyi ikna yöntemiyle dolandırdıkları ve kapora aldıkları tespit edildi.

Kocaeli ve İstanbul'da ikamet eden şüpheli şahıslar yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındıktan sonra işlemlerin başlatılması üzerine adliyeye sevk edildi.

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E-ticaret sitesi üzerinden 73 kişiyi dolandıran 17 şahıs operasyonla yakalandı
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