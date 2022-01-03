E-Ticarette günde 2 bin fiyat değişikliği yaşanıyor!

Instagram'da yer alan ürün kampanyalarını da markalar ve perakendeciler için raporladıklarının altını çizen Ceylan Çığ Köz ''Influencer'ların kampanyalarında ciddi olarak etkileşim oluyor. Örneğin bir influencer Instagram'da bir elektrikli süpürgeyi önerdi ve link verdi. Bu ürünün hem favorilenme sayısıhem de satışları artıyor. O süpürgenin hem markası, hem de link verilen perakende kanalı stoğunu gözden geçirmeli ki artan taleple beraber satış kaçırmasın.'' diye konuştu.

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 97.6'SI YORUM OKUYOR

Tüketicilerin yüzde 89'unun bir ürünü almadan internette ürünle ilgili araştırma yaptığına dikkat çeken Ceylan Çığ Köz ''Online alışverişte, tüketicilerin yüzde 48'i bir ürünü satın almadan farklı kanallarda fiyat kontrolü yapıyor. Fiyat, satın almada çok belirleyici bir unsur ancak sadece fiyatta avantajlı olmak satın alma için yeterli değil. Örneğin tüketicilerin yüzde 97.6'sı online alışverişte yorumları okuyor. Yine tüketicilerin yüzde 30'u, online pazaryerindeki satıcıların (mağaza) kimliklerinin, puanlarının online pazaryerinin kimliğinden daha önemli olduğu ifade ediyor. Online alışverişte, tüketicilerin yüzde 70'i, arama sonuçlarında sadece birinci sayfaya bakıyor. Yani çok satan listelerinde, önerilen sıralamada ya da belirli anahtar kelimelere göre oluşan sonuçlarda, markaların ve ürünlerin hangi sırada yer aldığı, sitedeki görünürlükleri çok önem taşıyor. Ürününüzün satın alınması için kolayca bulunabiliyor olması gerekli. Ayrıca, ürün bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması da çok kritik. Tüketicilerin yüzde 31'i yeterli detay, fotoğraf ve bilginin belirtilmediği ürünleri almaya çekindiklerini söylüyor'' diye konuştu.

100'E YAKIN ÖNEMLİ

Pandemi döneminde markaların e-ticaret odağının değiştiğini ve yüzde 150 büyüdüklerini belirten Ceylan Çığ Köz ''TÜBİTAK projemiz onaylandı. Bir sonraki aşamada ''Bu fiyatların değişimi ne tarafa gidecek, yorumlar ne zaman artıyor?'' gibi tahmine yönelik raporlar ortaya koyacağız. Yapay zeka ve yeni nesil veri analizi araçlarıyla uluslararası rekabette öne geçebiliriz.'' diye konuştu. Şu anda sadece Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini belirten Ceylan Çığ Köz, 2022 yılında Avrupa pazarına girmek için görüşmelerin devam ettiğini de ifade etti. 2012 yılından kurulan Brandzone'un müşterileri arasında ise Philips, Hepsiburada, Nestle, Unilever, PG, Eti, Ülker, Carrefour, Samsung gibi 100'e yakın önemli firma bulunuyor.