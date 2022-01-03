E-Ticarette günde 2 bin fiyat değişikliği yaşanıyor!

Ticaret Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 2021 e-ticaret hacmi geçen yıla göre 75.6 artarak 161 milyar TL'ye yükseldi. E-Ticaret kanalının büyümesi, oyuncu sayısını ve buna paralel olarak da fiyat rekabetini artırdı. 2012 yılından bu yana Türkiye'deki markalar için tüm online ve offline kanallarda fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan Brandzone Kurucu Ortağı Ceylan Çığ Köz, online fiyat değişimlerinin iki yıl öncesine göre yüzde 100 oranında arttığına dikkat çekti. Ceylan Çığ Köz ''Sadece bir kategoride (örneğin televizyon ürünleri) bir günde e-ticaret kanallarındaki fiyat 500 defadan fazla değişebiliyor. Bir markada pek çok kategori var. Tüm kategoriler olarak düşünürsek, bir günde tüm satış kanallarında 2 binden fazla fiyat değişikliği yaşanıyor'' dedi.
GERÇEK ZAMANLI RAKİP ANALİZİ
E-Ticaret, insert ve reklamlardaki milyonlarca veriyi markaların en hızlı şekilde aksiyon alabilecekleri formatta raporlayarak satış ve karlılığı artırmaya çalıştıklarını belirten Ceylan Çığ Köz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bugünün rekabetçi piyasa süreci, artık markaları veri analizini daha gerçekçi yapmaya ve rakiplerini daha iyi analiz etmeye yöneltiyor. Markalar ve perakende sektörü için sadece offline ya da online dataları analiz etmek yeterli değil çünkü bir tüketici sadece online ya da mağazadan alışveriş yapmıyor. Bir ürünü alırken hem online mecraları kullanabiliyor hem mağazaya gidip ürünlere bakabiliyor. Bu nedenle satış ve karlılığı artırmak için hem mağazada öne çıkan kampanyaları ve fiyatları, hem e-ticaret kanalındaki fiyat, stok, buy box (birinci sırada olan satıcı), yorum, sıralamalar, ürün puanı, satıcı puanı, görsel gibi birçok kriteri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu da milyonlarca veri demek. Bir marka müdürünün bunu manuel olarak tek başına takip etmesi mümkün değil. Hem yazılım hem de saha ekibimizle hazırladığımız gerçek zamanlı analiz ve aksiyon önerilerini markalarla paylaşıyor; bütünleşik bir hizmetle ürün ve kampanya yönetim süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Markalar da bizim yolladığımız detaylı ürün ve kategori analizleri doğrultusunda hızlıca aksiyon alıp karlılıklarını artırabiliyor.''
Instagram'da yer alan ürün kampanyalarını da markalar ve perakendeciler için raporladıklarının altını çizen Ceylan Çığ Köz ''Influencer'ların kampanyalarında ciddi olarak etkileşim oluyor. Örneğin bir influencer Instagram'da bir elektrikli süpürgeyi önerdi ve link verdi. Bu ürünün hem favorilenme sayısıhem de satışları artıyor. O süpürgenin hem markası, hem de link verilen perakende kanalı stoğunu gözden geçirmeli ki artan taleple beraber satış kaçırmasın.'' diye konuştu.
TÜKETİCİLERİN YÜZDE 97.6'SI YORUM OKUYOR
Tüketicilerin yüzde 89'unun bir ürünü almadan internette ürünle ilgili araştırma yaptığına dikkat çeken Ceylan Çığ Köz ''Online alışverişte, tüketicilerin yüzde 48'i bir ürünü satın almadan farklı kanallarda fiyat kontrolü yapıyor. Fiyat, satın almada çok belirleyici bir unsur ancak sadece fiyatta avantajlı olmak satın alma için yeterli değil. Örneğin tüketicilerin yüzde 97.6'sı online alışverişte yorumları okuyor. Yine tüketicilerin yüzde 30'u, online pazaryerindeki satıcıların (mağaza) kimliklerinin, puanlarının online pazaryerinin kimliğinden daha önemli olduğu ifade ediyor. Online alışverişte, tüketicilerin yüzde 70'i, arama sonuçlarında sadece birinci sayfaya bakıyor. Yani çok satan listelerinde, önerilen sıralamada ya da belirli anahtar kelimelere göre oluşan sonuçlarda, markaların ve ürünlerin hangi sırada yer aldığı, sitedeki görünürlükleri çok önem taşıyor. Ürününüzün satın alınması için kolayca bulunabiliyor olması gerekli. Ayrıca, ürün bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması da çok kritik. Tüketicilerin yüzde 31'i yeterli detay, fotoğraf ve bilginin belirtilmediği ürünleri almaya çekindiklerini söylüyor'' diye konuştu.
100'E YAKIN ÖNEMLİ
Pandemi döneminde markaların e-ticaret odağının değiştiğini ve yüzde 150 büyüdüklerini belirten Ceylan Çığ Köz ''TÜBİTAK projemiz onaylandı. Bir sonraki aşamada ''Bu fiyatların değişimi ne tarafa gidecek, yorumlar ne zaman artıyor?'' gibi tahmine yönelik raporlar ortaya koyacağız. Yapay zeka ve yeni nesil veri analizi araçlarıyla uluslararası rekabette öne geçebiliriz.'' diye konuştu. Şu anda sadece Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini belirten Ceylan Çığ Köz, 2022 yılında Avrupa pazarına girmek için görüşmelerin devam ettiğini de ifade etti. 2012 yılından kurulan Brandzone'un müşterileri arasında ise Philips, Hepsiburada, Nestle, Unilever, PG, Eti, Ülker, Carrefour, Samsung gibi 100'e yakın önemli firma bulunuyor.