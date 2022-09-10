E-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta?

E-YDS sınavı bugün yapılacak. ÖSYM'nin her yıl birçok kere düzenlediği elektronik yabancı dil sınavının İngilizce kolu bugün yapılacak. Bu sebeple E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yöneltiliyor. Sınav, normal ÖSYM sınavlarının olduğu vakitte yapılmadığı için E-YDS saat kaçta, E-YDS ne zaman soruları yöneltiliyor. Peki, E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...