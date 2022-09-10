Haberler Yaşam Haberleri E-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.9.2022 07:37

E-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta?

Bugün İngilizce dalından Elektronik Yabancı Dil Sınavı yapılacak. ÖSYM’nin her yıl sıklıkla düzenlediği merkezi sınavın 11’incisi yapılacak. Vatandaşlar da e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. ÖSYM, sonuçları aynı gün açıklamaya özen gösteriyor. Bunun yanında e-YDS sınavı ne zaman, e-YDS saat kaçta soruları da yöneltiliyor. Bunun yanında her ilde yapılmayan sınavın 4 tane merkezi bulunuyor. Peki, e-yds ne zaman açıklanacak? 2022 e-yds sınavı ne zaman? İşte detaylar…

E-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta?

E-YDS sınavı bugün yapılacak. ÖSYM'nin her yıl birçok kere düzenlediği elektronik yabancı dil sınavının İngilizce kolu bugün yapılacak. Bu sebeple E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yöneltiliyor. Sınav, normal ÖSYM sınavlarının olduğu vakitte yapılmadığı için E-YDS saat kaçta, E-YDS ne zaman soruları yöneltiliyor. Peki, E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngilizce E-YDS 10 Eylül 2022 (bugün) saat 13.45'te düzenlenecek.

E-YDS SINAV MERKEZLERİ

Ankara sınav merkezi açık adres: Özal Bulvarı Çubuk Yolu1.km 06670 Akyurt ANKARA

İstanbul sınav merkezi açık adres: Emniyetevler Mah. Eskibüyükdere Cad. No:3/1 4.Levent Kağıthane İSTANBUL

İzmir sınav merkezi açık adres: Alsancak Mahallesi 1480.Sk. No:12, Konak İZMİR

Adana sınav merkezi: Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi Sarıçam ADANA

E-YDS SINAVI KAÇ KAÇ SAAT?

Sınav 13.45'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Sınav 16.45'te bitmiş olacak.

E YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Elektronik dil sınavları (yökdil ve YDS) aynı gün açıklanmakta. Bu sınav da yapıldığı gün (bugün) açıklanacak.

E-YDS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

E-YDS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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E-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta?
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