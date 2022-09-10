E-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta?

E-YDS sınavı bugün yapılacak. ÖSYM'nin her yıl birçok kere düzenlediği elektronik yabancı dil sınavının İngilizce kolu bugün yapılacak. Bu sebeple E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yöneltiliyor. Sınav, normal ÖSYM sınavlarının olduğu vakitte yapılmadığı için E-YDS saat kaçta, E-YDS ne zaman soruları yöneltiliyor. Peki, E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngilizce E-YDS 10 Eylül 2022 (bugün) saat 13.45'te düzenlenecek.
E-YDS SINAV MERKEZLERİ
Ankara sınav merkezi açık adres: Özal Bulvarı Çubuk Yolu1.km 06670 Akyurt ANKARA
İstanbul sınav merkezi açık adres: Emniyetevler Mah. Eskibüyükdere Cad. No:3/1 4.Levent Kağıthane İSTANBUL
İzmir sınav merkezi açık adres: Alsancak Mahallesi 1480.Sk. No:12, Konak İZMİR
Adana sınav merkezi: Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi Sarıçam ADANA
E-YDS SINAVI KAÇ KAÇ SAAT?
Sınav 13.45'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Sınav 16.45'te bitmiş olacak.
E YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Elektronik dil sınavları (yökdil ve YDS) aynı gün açıklanmakta. Bu sınav da yapıldığı gün (bugün) açıklanacak.