EAFF 2025 Uluslar A Ligi Ampute Futbol Turnuvası Trabzon’da yapılacak

2025 EAFF (Avrupa Ampute Futbol Federasyonu) tarafından düzenlenen Uluslar A Ligi turnuvası 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek. Turnuvaya, İtalya, İngiltere, Polonya ve Türkiye katılacak. Turnuva öncesi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Lake Center otelde Ampute Futbol Türk Milli takımının konaklama sponsorluğu imza töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Altın, İzzet Soydabircan, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takım Teknik Direktörü Faruk Kuduban ve Sera Lake Center Otel Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Özad, Otel Genel müdürü Ayhan Çömez, Genel müdür yardımcısı Emine Çakır katıldı.

ENGELLERİ AŞAN YÜREKLERİN YANINDAYIZ

Turnuvada Ampute Futbol Türk Milli Takımının kamp ve konaklama sponsoru olan Sera Lake Center Otel Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Özad,"Bu iş birliğinin resmileşeceği sponsorluk sözleşmesi ve tanıtım toplantısı şehrimiz için çok kıymetli. Bu kadim şehrin bir parçası olup, şehre katkı vermekten dolayı son derece mutluyuz. Geleneksel Karadeniz misafirperverliği ile modern otelcilik anlayışını birleştirerek, sporculara ve takımlara özel hizmetler sunma konusunda öne çıkıyoruz. Sporun birleştirici ve ilham verici ruhuna inanıyor, tüm sporcularımızın yanında olmaktan, engelleri aşan yürekler, Türkiye'yi dünyada en güçlü şekilde temsil etmesinden dolayı turnuvada Ampute Futbol Türk Milli Takım konaklama sponsoru olduğumuz için gurur duyuyoruz." dedi.

FUTBOL ŞEHRİ TRABZON'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Altın, "Trabzon'da gerçekleşecek olan bu önemli turnuvanın konaklama ve kamp sponsoru olan Yahya Özad beye ve tüm Trabzonlulara teşekkür eder, turnuvaya tüm bölgenin katılımlarını bekleriz." dedi.

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ise, "Bizlere geçmişte de destek olan ve bu önemli projede desteğini esirgemeyen Yahya beye teşekkürlerimizi yenileriz."

Konuşmaların ardından Sera Lake Center Otel Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Özad ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Altın tarafından protokol imzası gerçekleştirildi.