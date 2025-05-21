Ebe Elif’in tasarladığı aparatla normal doğum daha kolay olacak

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde 2.5 yıldır ebe olarak görev yapan Elif Yılmaz (24), normal doğum sırasında oluşabilecek kontrolsüz perine yırtıklarını ve yumuşak doku hasarını engelleyen aparat tasarladı. Patentini aldığı normal doğumu kolaylaştıran aparat ile "Ebe ve Hemşireler Günü" etkinliği kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından "Safiye Hüseyin Elbi Hizmet Ödülü"ne layık görüldü. Yılmaz, "Öğrencilik yıllarımdan itibaren bu proje üzerinde çalıştım. Kadınlarda normal doğum sırasında kontrolsüz doğum kanalı yırtıklarını önleyen 'Normal doğumda perine ve vajeni genişleten aparat' sayesinde doğum esnasında kesi olmadan doğum kanalını genişletmeyi planlıyoruz. Normal doğumlarımız kesisiz olsun, kadınlarımız normal olan normal doğumdan korkmasın. Aparatın prototipi oluşturulduktan sonra üretim aşamasına geçilecek" dedi.