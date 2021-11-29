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Giriş Tarihi: 29.11.2021 20:26

Ebeveynler Aile Atölyesi'nde buluştu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Ebeveynler Aile Atölyesi’nde buluştu

Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ile Aile Atölyesi etkinliği ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Aile Atölyesi etkinliği düzenlendi. Birçok anne ve babanın başucu kitaplarını yazan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'ın sunumuyla gerçekleştirilen atölyede, çocukların gelişim evlerindeki davranışları ve ebeveynlerin tutumu noktasında önemli bilgiler aktarıldı.

Kahramanmaraş'a ilk kez seyahat etmekten ve katılımcıların ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Doç. Dr. Bencik, anne babaların sorularını da yanıtladı.

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Ebeveynler Aile Atölyesi'nde buluştu
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