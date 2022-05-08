Ebeveynler MomTalks’ta buluştu

Sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin ebeveyn eğitiminden geçtiğine inanan, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu MomTalks, 7 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu Grand Pera'da hem yüz yüze hem de online hibrit olarak düzenlendi. Yediden yetmişe tüm ebeveyn ve eğitimcileri kapsayan etkinlikte "İlham Verenler", "Bebeklerde Beslenme, Uyku ve Duyu Bütünleme", "Çocukları Yeni Normale Hazırlamak" ve "Ne Olacak Bu Çocuğun Hali?" başlıklı konular, dört farklı oturumda ele alındı.

KARAKTERİ VE KABİLİYETİYLE UYGUN BİR KARİYER SEÇMELİ



Etkinlikte yaptığı sunum sonrası SABAH'a konuşan yazar Mümin Sekman, uzman insanları toplayıp doğru bilgiyi anlatmak için yola çıkıldığını belirterek şunları söyledi: "İnternette fenomenler var, bunlar kulaktan dolma bir şeyler anlatıyorlar ve toplum bunu filtrelemediğinde yanlış bilgi yaygınlaşıyor. Bu sene benim konum 'Yeteneği Başarıya Dönüştürmek'. Yetenek açığı diye bir kavram var ve Türkiye dünyada yetenek açığında ikinci sırada. Şirketler işe uygun insan bulamıyor, insanlar kendilerine uygun iş bulamıyor. Sistem herkese özel bir eğitim veremiyor, bu çok kolay da değil. Bu durumda bireylere ve ebeveynlere de rol düşüyor. Dolayısıyla çocuğun karakteri ve kabiliyetiyle uyumlu bir kariyer tasarımı yapmak, eğitim sistemiyle anne babaların işbirliğini, çocuğun da aktif gönüllü katılımını gerektiriyor. Bunun bir tür organik başarı tasarımı olduğuna inanıyorum. Kişi karakteri ve kabiliyetiyle uyumlu bir kariyer seçerse doğal organik bir kariyer olacağı için mutsuz olmadan başarıya gitme ve sürdürülebilir bir şekilde ilerleme şansı var. Öbür türlü hep kendisinden beklenenlere, parasal mecburiyetlere göre bir iş yaparsa doğasına uygun bir iş yapmamış olacak ve bu da hep yorucu, yılgın tükenmiş bireyler ortaya çıkaracak."

YETENEĞİN YÜZDE 50'Sİ KEŞFETMEKSE YÜZDE 50'Sİ İNŞA ETMEK

Yeteneğin yüzde 50'sinin keşfetmek, diğer yüzde 50'sinin ise inşa etmek olduğunu vurgulayan Sekman, şöyle devam etti: "Aslında hazır yetenek diye bir şey yok, yatkınlık diye bir şey var. Kişi kendisinin hareketlerini incelemek suretiyle istekleriyle yeteneklerini yani iyi yaptığı şeyle yapmaktan zevk aldığı şeyleri bir araya getirmeli. Hızlı ilerleme doğal yeteneğin göstergelerinden biri ama iyi yaptığınız ve yapmaktan zevk aldığınız şey bir hobi de olabilir. Hobiyle kariyeri birbirinden ayırmanın yolu da onu uzun süre yapsak bile yine de sevmeye devam edip etmediğimiz. Canımızın istemediği zamanlarda da yapabiliyorsak bu kariyer olabilir demektir. 3 'Y' kuralı; yatkınlık, yetkinlik ve yayma. Doğuştan gelen yatkınlıkları bulacaklar, onun üzerine eğitim yoluyla yetkinlikler ekleyecekler ve bunu başka insanlara yayacaklar. Ben hep başarı formülü olarak insanlara şunları öneriyorum: "Bir işi en iyi bilen sen ol, en iyi yapabilen sen ol, en iyi yapan olarak bilinen sen ol."

MomTalks'un fikir annesi Dr. Bahar Eriş, "Etkinlikleri Türkiye'de 6 yıl sürdürmek çok zor. Bu da iyi bir takım çalışmasının sonucu. Gelecek aileden başlar diyerek yola çıktık. Eğitime destek olan her şeye çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bu yıl ilk kez hibrit yöntemle gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 1000 kişinin katıldığını dile getiren Mamtalks'un ortağı ve çocuk yazarı Zeynep İşman ise "En doğru, en sağlıklı, en ihtiyaç duyulan bilgiyi ilk kaynaktan, doğrudan ilgilisine, ebeveynlere, eğitimcilere, doktorlara yani çocuğa dokunan herkese ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.





İLHAM VEREN HİKAYELER PAYLAŞILDI

Gazeteci Aslı Şafak, çocuk kitapları yazarı Defne Ongun Müminoğlu ve Eğitimci-Yazar Banu Özkan Tozluyurt'un yer aldığı ilk oturumda sadece anneler için değil, kadınlar ve çocuğa dokunan herkes için ilham veren hikâyeler paylaşıldı. Gazeteci Aslı Şafak'ın "varoluşsal coşku" ekseninde yaptığı interaktif konuşmasıyla yer aldığı oturumda Defne Ongun Müminoğlu ve Banu Özkan Tozluyurt "Birlikte Geleceğiz" isimli gönüllü projelerini anlattı. Etkinliğe online platform üzerinden katılan çocuk ve gençlik kitapları yazarı İpek Ongun, Anne ve Babama Sevgilerimle kitabının ortaya çıkış sürecini anlattı. "Bebeklerde Beslenme, Uyku ve Duyu Bütünleme" başlıklı oturumda Zeynep İşman'ın moderatörlüğünde Çocuk Doktoru Melis Bayram Şirinoğlu, Bebek Hemşiresi Sevim Karaçay Çam, Psikolog ve Uyku Danışmanı Melis Keşan ile Fizyoterapist ve Duyu Bütünleme Uzmanı Ebru Albayrak Sidar bir araya geldi. Oturumda bebeklerin uyku, beslenme ve duyu gelişimiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi.



ÇOCUKLAR YENİ NORMALE NASIL HAZIRLANACAK?

Başarı uzmanı ve yazar Mümin Sekman, Sinirbilim Uzmanı Dr. Kerem Dündar ve akademisyen Prof. Erhan Erkut pandemi sonrası dönemde çocukları yeni normale hazırlamak için tüyolar verdi. Başarı ve başarısızlık hikayeleri üzerinden anlattığı hikayelerle yetenek ve başarıya giden yollara dikkat çeken Sekman, "Yetenek ve yeteneği yönetmek birlikte düşünülmeli. Karakter ve kabiliyet, uygun bir kariyer planlamak için birbirini tamamlayan iki başlık. Başarıya ulaşmak için en önemli üç adım; yeteneği keşfetmek geliştirmek ve yeteneği göstermek olacaktır." dedi.



NE OLACAK BU ÇOCUĞUN HALİ?

Barpsikoloğu olarak tanınan Psikolog Ferhat Aydın'ın çocuk-ebeveyn dünyasına ait doğru bilinen yanlışları paylaştığı "Ne Olacak Bu Çocuğun Hali?" başlıklı sunumu yoğun ilgi gördü. Aydın, eğlenceli sunumuyla katılımcıları Psikogösterisiyle buluşturdu.