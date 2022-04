Ebrar Bebek yaşasın

KAMPANYADA YÜZDE 21'E ULAŞILDI

1 milyon 865 bin dolarlık yardım kampanyasında hedeflenen miktarın yüzde 21'i toplandı. Masrafların tamamen karşılanması için çok fazla zamanlarının olmadığını belirten baba İzzettin Güner "Ebrar'ın tedavi şansını kaçırmaması için bir an önce tedavi olması gerekiyor. 2 yaş ve 13 kilonun üzerindeki çocuklar tedavi programına kabul edilmiyor. Ebrar şu an 17 aylık ve 5 buçuk kilo. Yemek yemesi ve nefes alması gün geçtikçe zorlaşıyor. Masrafların karşılanması için Batman Valiliği onaylı bir bağış hesabı açtık. Kampanyamız şu an yüzde 21 düzeyine ulaştı. Ramazan Bayramı'na mutlu bir haberle girmek istiyoruz. Ebrar'ın yaşama tutunabilmesi için desteklerinize ihtiyacı var" diye konuştu.