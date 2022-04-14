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Giriş Tarihi: 14.4.2022 16:07 Son Güncelleme: 14.4.2022 16:52

Ebrar Bebek yaşasın

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ebrar Bebek yaşasın

Batman’da öğretmen bir baba ev ev hanımı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 17 aylık Ebrar bebek, yakalandığı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Hastalığın tedavisi için Dubai’de bir hastane ile el sıkışan aile 1 milyon 865 bin dolarlık masrafları karşılayabilmek için Batman Valiliği onaylı bağış kampanyası başlattı. Baba İzzettin Güner “Her geçen gün Ebrar bebek için zorlu bir mücadele demek, en kısa zamanda tedavi olması gerekiyor” diye konuştu.

Ebrar Güner... Öğretmen bir baba ev ev hanımı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Henüz 17 aylık. Prematüre doğumun ardından tam 2 ay boyunca küvezde hayat mücadelesi veren Ebrar bebek, şimdi ise yeni bir yaşam savaşının içinde bulmuş kendini. 8 aylıkken kas ve kemik gelişimindeki problemlerin ardından yapılan tetkiklerde SMA Tip 1 teşhisi konulmuş. Ebrar'ın tedavisinin sadece yurt dışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 865 bin dolar gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, bebekleri için yardım kampanyası başlattı.

KAMPANYADA YÜZDE 21'E ULAŞILDI

1 milyon 865 bin dolarlık yardım kampanyasında hedeflenen miktarın yüzde 21'i toplandı. Masrafların tamamen karşılanması için çok fazla zamanlarının olmadığını belirten baba İzzettin Güner "Ebrar'ın tedavi şansını kaçırmaması için bir an önce tedavi olması gerekiyor. 2 yaş ve 13 kilonun üzerindeki çocuklar tedavi programına kabul edilmiyor. Ebrar şu an 17 aylık ve 5 buçuk kilo. Yemek yemesi ve nefes alması gün geçtikçe zorlaşıyor. Masrafların karşılanması için Batman Valiliği onaylı bir bağış hesabı açtık. Kampanyamız şu an yüzde 21 düzeyine ulaştı. Ramazan Bayramı'na mutlu bir haberle girmek istiyoruz. Ebrar'ın yaşama tutunabilmesi için desteklerinize ihtiyacı var" diye konuştu.

Minik Ebrar Güner'e destek olmak için Batman Valiliği onaylı "TR54 0001 0090 1007 0903 0050 02" numaralı hesaba bağışta bulunabilirsiniz.

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Ebrar Bebek yaşasın
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