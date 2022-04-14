Ebrar Bebek yaşasın

Ebrar Güner... Öğretmen bir baba ev ev hanımı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Henüz 17 aylık. Prematüre doğumun ardından tam 2 ay boyunca küvezde hayat mücadelesi veren Ebrar bebek, şimdi ise yeni bir yaşam savaşının içinde bulmuş kendini. 8 aylıkken kas ve kemik gelişimindeki problemlerin ardından yapılan tetkiklerde SMA Tip 1 teşhisi konulmuş. Ebrar'ın tedavisinin sadece yurt dışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 865 bin dolar gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, bebekleri için yardım kampanyası başlattı.
KAMPANYADA YÜZDE 21'E ULAŞILDI
1 milyon 865 bin dolarlık yardım kampanyasında hedeflenen miktarın yüzde 21'i toplandı. Masrafların tamamen karşılanması için çok fazla zamanlarının olmadığını belirten baba İzzettin Güner "Ebrar'ın tedavi şansını kaçırmaması için bir an önce tedavi olması gerekiyor. 2 yaş ve 13 kilonun üzerindeki çocuklar tedavi programına kabul edilmiyor. Ebrar şu an 17 aylık ve 5 buçuk kilo. Yemek yemesi ve nefes alması gün geçtikçe zorlaşıyor. Masrafların karşılanması için Batman Valiliği onaylı bir bağış hesabı açtık. Kampanyamız şu an yüzde 21 düzeyine ulaştı. Ramazan Bayramı'na mutlu bir haberle girmek istiyoruz. Ebrar'ın yaşama tutunabilmesi için desteklerinize ihtiyacı var" diye konuştu.