Ebru Aras davası yine ertelendi

Iğdır'da İlahiyat Fakültesi öğrencisi 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Ebru Aras, 4 yıllık eşi Öğretmen Umut Aras ile boşanma aşamasındaydı. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmanın eşiğine gelen çift, 1 Ocak 2020 tarihinde yeniden tartıştı. Tartışmanın sonucunda ise evden silah sesleri geldi.

İddiaya göre, evde çıkan tartışma sırasında Umut Aras, üzerinde taşıdığı tabanca ile genç kadına ateş etti. Ebru Aras, kanlar içinde yere yığılırken, Umut Aras ise bu kez silahı göğsüne dayayıp, tetiği çekerek intihar girişiminde bulundu. 1 çocuk annesi Aras, olay yerinde hayatını kaybetti. Baygın halde bulunan Umut Aras ise Erzurum'da tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Aras daha sonra eşini öldürme suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tasarlayarak adam öldürme suçlaması ile tutuklanan Aras, Ekim ayında tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak delil yetersizliği nedeniyle şartlı tahliye edildi.

Umut Aras, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 9'uncu kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartı ile tahliye ettiği Aras ile ilgili Erzurum Adli Tıp Kurumundan gelen sağlık raporunun yenilenerek İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınmasına karar verdi. Mahkeme Haziran ayına ertlenirken, Aras'ın adli kontrol kararına itirazı ise reddedildi.

SABAH'a konuşan acılı baba Cengiz Öcüm ise kararın bir an önce verilmesi gerektiğini ve Aras'ın öğretmenlikten ihraç edilmesini istedi. Öcüm; "Bu gün yapılan mahkemede yine erteleme çıktı. Tüm deliller bu şahsı gösteriyor ama hala karar verilemiyor. Biz en azından bu insanın öğretmenlik yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Kendisi hala bir cinayetten yargılanan bir isim. Umarım Haziranda gereken karar çıkar" dedi.