Ebru öğretmen, Matematiği çocuklara oyunlarla öğretti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Matematik Seferberliği' projesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da büyük ilgi topluyor. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kamışlı ilk ve ortaokulunda öğretmenlik yapan ve projede yer alan matematik öğretmeni Ebru Kayır, öğrencilere matematiksel düşünme becerisi kazandırmak için matematik eğitiminin içine doğru çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi, kuralları anlamayı, kurallara uyma becerilerini geliştirmek için akıl ve zekâ oyunlarını ekleyerek öğrencilere matematiği sevdiriyor. Ebru öğretmen, matematiğin hayat için vazgeçilmez olduğunu, çaba gösterildiği zaman çok daha kolay bir şekilde öğrenilebileceğini göstermek için oyun, şarkı, somut materyal kullanımı ve kısa tiyatro gibi farklı teknikler kullanıyor. Bu şekilde öğrencilerin matematiğe karşı ilgilerinin, özgüvenlerinin ve sınavlarındaki başarılarının arttığını ifade etti.