Ebru öğretmen, Matematiği çocuklara oyunlarla öğretti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Matematik Seferberliği' projesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da büyük ilgi topluyor. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kamışlı ilk ve ortaokulunda öğretmenlik yapan ve projede yer alan matematik öğretmeni Ebru Kayır, öğrencilere matematiksel düşünme becerisi kazandırmak için matematik eğitiminin içine doğru çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi, kuralları anlamayı, kurallara uyma becerilerini geliştirmek için akıl ve zekâ oyunlarını ekleyerek öğrencilere matematiği sevdiriyor. Ebru öğretmen, matematiğin hayat için vazgeçilmez olduğunu, çaba gösterildiği zaman çok daha kolay bir şekilde öğrenilebileceğini göstermek için oyun, şarkı, somut materyal kullanımı ve kısa tiyatro gibi farklı teknikler kullanıyor. Bu şekilde öğrencilerin matematiğe karşı ilgilerinin, özgüvenlerinin ve sınavlarındaki başarılarının arttığını ifade etti.
'MATEMATİĞİ NASIL SEVDİREBİLİRİM DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜM'
"Öğrenci iken matematik öğretmenimi çok seviyordum" diyen Ebru öğretmen, "Ben matematik öğretmeni olunca da öğrencilerim beni sevsin istedim. Bunun için ben bir öğrenci olsaydım matematik dersinden beklentim ne olurdu, bunun üzerine çok düşündüm. Sıkılmak istemezdim, çünkü matematik oldukça zor gözüken bir dersti. Oyun oynamak, şarkı söylemek, herkesin severek yapmak isteyeceği aktiviteleri matematiğe uyarlayarak derslerimi işleyebilirim dedim.
Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu seferberlik çerçevesinde çalışmalar yapmak istedim. Geçen sene öğrencilerimle birlikte 'Arkadaşım Eşek' şarkısının sözlerini kesirler konusuna çevirdik ve sınıfımla yazmış olduğumuz 'Şarkılar Matematiği Anlatır' e-Twinning projesi de kalite etiketi ödülü aldı. Çocuklar şarkıları söylerken konuya ait bilgileri de pekişmiş oldu. Böylelikle eğlenerek öğrendiler. Derste matematiğe yönelik oyunlar oynatarak öğrencilerimin matematiğe karşı ön yargılarını kırdım. Derslerimiz daha eğlenceli renkli geçmeye başladı. Matematiğe ilgisi artan öğrencilerimin özgüvenleri de artmış oldu. Artık matematiği sevmeye ve 'matematik yapamam' korkusunu yenmeye başladılar"dedi.
'ÖĞRENCİLERİMİZ DENEME SINAVINDA İLÇEDE BİRİNCİ OLDULAR'
Ebru öğretmen, "Türkiye'nin bir ucundaki bir köy okulunda fırsat eşitliğini göstermek adına somut materyallerden de faydalandım. Ayrıca derste drama etkinliklerine de yer verdim. Bu sayede farklı teknikler yardımıyla dersten daha çok verim almaya başladım. Bunun gözle görülür sonucu olarak da öğrencilerimiz deneme sınavında ilçede birinci oldular" şeklinde konuştu.