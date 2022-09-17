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Giriş Tarihi: 17.9.2022 11:51

Ebru Sultan Bozdağ erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Ankara’da bir gece kulübünde ses sanatçısı olarak çalışan Ebru Sultan Bozdağ’ı kıskançlık nedeniyle tabancayla vuran Hasan K., itiraz üzerine tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ebru Sultan Bozdağ erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Ankara'da bir gece kulübünde assolist olarak çalışan Ebru Sultan Bozdağ, sabah saatlerinde sevgilisi Hasan K., ve onun babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastane polisine ifade veren Hasan K., sevgilisinin kendisinden ayrılmak isteyince intihar etmek istediğini, elinden almak isterken tabancanın ateş aldığını kaydetti. Polisteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Hasan K., adli kontrol şartıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

ÖNCE DARP SONRA SİLAH
Ebru Sultan Bozdağ, tedavisinin ardından verdiği ifadesinde sevgilisi Hasan K.'nın sabah saatlerinde evine gelerek kıskançlık krizine girdiğini, önce darp ettiğini ardından ise tabancayla vurduğunu söyledi. Bozdağ, "Beni iş yerindeki müşterilerden kıskandığı için aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıktı; ancak yarım saat sonra tekrar geldi. Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ederek darp etmeye başladı. Sonra belindeki tabancayı çıkarttı. Boynumdan tutarak arkama geçti. Tek el ateş etti. Yaralandıktan sonra beni banyoya götürdü. Kanı durduramayınca babasını çağırdı. Sonra beni babasının ikametine götürdüler. Burada tedavi etmek istediler; ancak kanı durduramayınca hastaneye götürdüler" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınan Hasan K., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hasan K. sevk edildi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Hasan K.'nın serbest bırakılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde Bozdağ'ın sağ elinin kullandığının tespit edildiği, kurşunun giriş ve çıkış yeri açısından sağ elle ateş edildiği kabulünün hayatın olağan akışına aykırılık gösterdiğini, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan bir kişinin olaydan kısa süre önce kendisinden tabaca satın aldığını söylediğini ve diğer delilleri de göz önünde bulundurarak olayın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

İTİRAZ SONUCU TUTUKLANDI
İtirazı değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, bu kez şüphelinin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunda tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararının ardından yakalanan Hasan K., cezaevine gönderildi.

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Ebru Sultan Bozdağ erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı
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