EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı yapıldı

EBYÜ Yanlızbağ yerleşkesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen sınavda 240 öğrenci en başarılı resmi çizmek ve 35 kişi arasında olabilmek için ter döktüler.

90 dakika süren sınava 240 müracaat olduğunu ve 150'den fazla öğrencinin katıldığını söyleyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu başarılı olan 35 öğrencinin alınacağını söyledi.

Prof. Dr. Kavukcu yaptığı açıklamasında; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü yetenek sınavları yapılıyor. Yaklaşık 240 müracaattan 150 kişi var sınava girecek olan. Bunların içerisinde yapılacak değerlendirmeler sonrasında 35 öğrenci Üniversitemiz öğrencisi olma hakkını kazanacak. Bugünkü birinci temamız su dolu poşet ve doğal taşın deseninin çizilmesi istendi, ikinci temada olimpiyatlardaki dünya çapınca popüler olan Yusuf Dikeç'in portresi verildi ve Portrenin yarısını orijinal şekliyle diğer yarısını ise mekanik/robot şeklinde çizilmesi istendi. Kavukçu, yapılan çalışmaların komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Üniversite bünyesine alınacak 35 öğrenci belirlenmiş olacak" dedi.

Sınav yerini ziyaret eden ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı'na katılan aday öğrenciler ile bir araya gelen Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, sınav hakkında bilgi aldı. Rektör Levent, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesine katılacak olan öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum" dedi.