Ecel direksiyon başında yakaladı

SEVENLERİ ACIYA BOĞULDU!



Muhittin Balçın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Hollanda'da ikamet eden ve Kahramanmaraş eşrafından olduğu açıklanan Muhittin Balçın'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenleri hüzne boğdu.