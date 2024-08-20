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Giriş Tarihi: 20.8.2024 12:54 Son Güncelleme: 20.8.2024 13:29

Ecel direksiyon başında yakaladı

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücü 55 yaşındaki Muhittin Balçın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Ecel direksiyon başında yakaladı

Olay, Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Orion ışıklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan 55 yaşındaki Muhittin Balçın idaresindeki Hollanda plakalı araç, kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan çarptı.Kaza öncesinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen Balçın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

SEVENLERİ ACIYA BOĞULDU!

Muhittin Balçın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Hollanda'da ikamet eden ve Kahramanmaraş eşrafından olduğu açıklanan Muhittin Balçın'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenleri hüzne boğdu.

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Ecel direksiyon başında yakaladı
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