Ecel, tatil yolunda yakaladı

Elazığ'da görevli Uzman Çavuş Beşir Aydoğan (29) ile eşi Hilal Aydoğan'ın (27) tayinleri Trabzon'a çıktı. Bunun üzerine çift, tatil için memleketleri Rize'ye gitmek istedi. Ancak Beşir Aydoğan'ın kullandığı otomobil, Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Önce kar direğine, ardından yön levhası direğine çarptı. Sürücü ve 1 yaşındaki oğlu Aybars Ulu Aydoğan'ın yaralı kurtulduğu kazada, eş Hilal Aydoğan hayatını kaybetti.Kayseri'de, Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeyken ehliyetsiz olan ve direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İbrahim Oruç'un (19) kullandığı kamyonet, yol ortasındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri de aşan kamyonet, iki yol arasındaki kanala devrildi. Kamyonetten fırlayan İbrahim Oruç, olay yerinde öldü. Yanında bulunan kardeşi Volkan Oruç ise (18) ağır yaralandı.Kocaeli Kartepe'de caddeden karşıya geçmeye çalışan Sümeyye Eylül Gül (15), E.G.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü.Muğla Datça'da, otomobile motosikletiyle çarpan Muzaffer Bulut (23) öldü.İstanbul Fatih'te, üniversite öğrencisi Burak Sabay'ın kullandığı motosiklet, ara sokaktan çıkan otomobille çarpıştı. Kazada Sabay hayatını kaybetti.