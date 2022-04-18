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Giriş Tarihi: 18.4.2022 18:38 Son Güncelleme: 18.4.2022 19:38

Ecel zeytin merdiveninde yakaladı

REMZİ YILMAZ
Ecel zeytin merdiveninde yakaladı

Bursa’da zeytin ağacında budama yaptığı esnada fenalaşan 60 yaşındaki Mustafa Tekin zeytin merdiveninin dibine yığıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesi Çayırlar mevkiindeki zeytin ağaçlarının bakımını yapan Mustafa Tekin, zeytin ağacına dayadığı merdivende budama yaptığı esnada fenalaştı. Zeytin merdiveninden yere düşen Mustafa Tekin'in düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Tekin'in ölümü sonrasında olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz adamın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Tekin'in ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Savcılık Tekin'in vefatı ile ilgili soruşturma başlattı.

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Ecel zeytin merdiveninde yakaladı
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