Ecel zeytin merdiveninde yakaladı

Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesi Çayırlar mevkiindeki zeytin ağaçlarının bakımını yapan Mustafa Tekin, zeytin ağacına dayadığı merdivende budama yaptığı esnada fenalaştı. Zeytin merdiveninden yere düşen Mustafa Tekin'in düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Tekin'in ölümü sonrasında olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz adamın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Tekin'in ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Savcılık Tekin'in vefatı ile ilgili soruşturma başlattı.