Ece’nin kardeşi Ege’den güzel haber: Restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanmışlardı

Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile, yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile sağlık durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu oldu, kızı Ece Melisa ise 18 Nisan'da hayatını kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'nın detaylı otopsi sonucunun ise beklendiği belirtildi.



Öte yandan tedavisi 17 Nisan'dan beri yoğun bakımda süren Ege Mercankaya, hayati tehlikeyi atlattı. Ege Mercankaya, dün akşam saatlerinde taburcu edildi.