Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? 2025 (ECOGR) Ecogreen Enerji Holding halka arz oluyor!

Ecogreen Enerji Holding halka arz fiyatı, lot sayısı ve talep toplama tarihleri yatırımcıların araştırmalarına konu oldu. Toplamda 3 gün talep toplayacak şirketin hisseleri ana pazarda yer alacak. 110 milyon lot dağıtımı yapacak şirketin bilgileri takip ediliyor. İşte, Ecogreen Enerji Holding halka arzına dair merak edilenler: