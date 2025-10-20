Ecogreen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? 2025 (ECOGR) Ecogreen Enerji Holding halka arz oluyor!

Ecogreen Enerji Holding halka arz fiyatı, lot sayısı ve talep toplama tarihleri yatırımcıların araştırmalarına konu oldu. Toplamda 3 gün talep toplayacak şirketin hisseleri ana pazarda yer alacak. 110 milyon lot dağıtımı yapacak şirketin bilgileri takip ediliyor. İşte, Ecogreen Enerji Holding halka arzına dair merak edilenler:
Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 22-23-24 Ekim tarihlerinde talep topluyor. 110.000.000 Lot dağıtacak şirketin hisse fiyatı 10,40 TL olacak. 3 gün boyunca talep toplayacak şirkette detaylar şöyle:
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):
- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL).
- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL).
- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL).
- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL).
- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)