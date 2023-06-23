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Giriş Tarihi: 23.6.2023 15:56 Son Güncelleme: 23.6.2023 16:32

Ecrin 500 tam puanla LGS Türkiye birincisi

Liselere Geçiş Sınavı açıklandı. Fethiye Gazi Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Ecrin Koyuncu 500 tam puan alarak Türkiye ve Fethiye birincisi oldu. Hem ailesine hem de öğretmenlerine büyük sevinç yaşatan Ecrin Koyuncu, ilerideGök Bilimleri, Uzay Mühendisliği ya da Genetik Mühendisliği eğitimi almak istediğini açıkladı.

Erdoğan CANKUŞ
Ecrin 500 tam puanla LGS Türkiye birincisi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Fethiye'de Gazi Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Ecrin Koyuncu 500 tam puan alarak Türkiye, Muğla ve Fethiye birincisi oldu.

Gazi Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencisi Ecrin Koyuncunun 500 tam puanla Türkiye birincisi olması okulunda büyük sevinçle karşılandı. Üzümlü'de görsel sanatlar öğretmeni Ramazan Koyuncu ve Karaçulha Çok Programlı Lisesinde Matematik öğretmeni Nuray Koyuncunun kızı olan Ecrin Koyuncunun hayalinde Almanya'da Gök Bilimleri, Uzay Mühendisliği ya da Genetik Mühendisliği dallarında okumak olduğu kaydedildi.

500 tam puanla LGS'yi kazanan 14 yaşındaki Ecrin Koyuncunun hangi liseye kayıt yaptırması konusunda İstanbul'daki başarılı liselerde araştırma yapıp kaydını öyle yaptırmak istediği öğrenildi. Kargı Mahallesinden öğretmen çift Nuray ve Ramazan Koyuncunun kızı olan Ecrin Koyuncunun Türkiye birincisi olması Fethiye Gazi Ortaokulunda da bayram sevinci yarattı.

Okul müdürü Ercan Tuna, "LGS sonuçları açıklandı. Okulumuz öğrencisi Ecrin Koyuncu 500 tam puanla Türkiye Birincisi olmuştur. Okulumuzdan pek çok öğrencimiz yine istediği okullara girecek şekilde sonuç almıştır. Ecrin Koyuncu ve ailesini başarısından dolayı kutluyorum." ifadelerinde bulundu.

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Ecrin 500 tam puanla LGS Türkiye birincisi
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