Müge Anlı’da aranıyordu: ’Sahile iniyorum’ diyen genç kız bakın nerede bulundu!

Kocaeli Gölcük İlçesinde oturan ve geçtiğimiz 26 Şubat günü öğlen saatlerinde evden "Sahile iniyorum" diyerek çıkan 17 yaşındaki Ecrin Su Esgin, bir daha eve dönmedi. Kısa bir süre önce İstanbul'dan, Kocaeli'ne taşınan Esgin Ailesi, eve dönmeyen Ecrin için, polise giderek ihbarda bulundu. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen, Ecrin'e ulaşılamadı. Annesi ile en son kaybolduğu günün akşamı saat 18:30'da görüşüp eve geleceğini söylediği öğrenilen Ecrin'in bulunması amacıyla çalışmalar çok yönlü devam ederken, Ecrin'in babası Mehmet Bahattin ve annesi Yonca Esgin, Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile tatlı sert" programına katıldı.
ANNE VE BABASI KONUŞMUŞTU
Programda konuşan Ecrin'in babası Mehmet Bahattin, "Kızımız kaybolduktan sonra ulaşabildiğimiz her yere ulaştık. En son konuştuğu kişileri bulduk. Kendisinin etrafında olmayan şeyleri anlattığını, insanlara' babamın eski eşinden çocuğu var. Biz terk edecek onlara gidecek' şeklinde aslında var olmayan şeyleri anlattığını öğrendik. Bazı insanlara 'kendisinin ağır bir hastalığı olduğunu, arandığında şu an sedyedeyim' gibi şeyler söylediğini öğrendik. Aslında böyle bir hastalığı yok. Böyle bir olay yaşanmadı. Bunları öğrenince psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu düşünmeye başladık" dedi. Ecrin'in annesi Yonca Esgin ise "Aslında çok akıllı çok iyi bir çocuk. Ama kaybolduktan sonra öğrendiklerimiz ile büyük oranda şaşırdık. Adeta Ecrin içinden bir başka Ecrin çıktı. Kardeşleri ile onun arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim öz çocuklarımız. Ama evde kardeşine bile bir konuda herhangi bir şey söylerken, kendi üstüne alınıyordu. Çok endişeliyiz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
MARAŞ'TA BULUNDU
Pazartesi günü yayınlanan programda ise kayıp Ecrin'den sevindiren haber geldi. Müge Anlı programda, Ecrin'in Gölcük'ten Kahramanmaraş'a gittiğini ve yapılan arama çalışmaları ile Afşin ilçesindeki adreste bulunduğunu ve bu adresten teslim alınarak devlet koruması altına alındığını duyurdu.