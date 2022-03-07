Müge Anlı’da aranıyordu: ’Sahile iniyorum’ diyen genç kız bakın nerede bulundu!

ANNE VE BABASI KONUŞMUŞTU



Programda konuşan Ecrin'in babası Mehmet Bahattin, "Kızımız kaybolduktan sonra ulaşabildiğimiz her yere ulaştık. En son konuştuğu kişileri bulduk. Kendisinin etrafında olmayan şeyleri anlattığını, insanlara' babamın eski eşinden çocuğu var. Biz terk edecek onlara gidecek' şeklinde aslında var olmayan şeyleri anlattığını öğrendik. Bazı insanlara 'kendisinin ağır bir hastalığı olduğunu, arandığında şu an sedyedeyim' gibi şeyler söylediğini öğrendik. Aslında böyle bir hastalığı yok. Böyle bir olay yaşanmadı. Bunları öğrenince psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu düşünmeye başladık" dedi. Ecrin'in annesi Yonca Esgin ise "Aslında çok akıllı çok iyi bir çocuk. Ama kaybolduktan sonra öğrendiklerimiz ile büyük oranda şaşırdık. Adeta Ecrin içinden bir başka Ecrin çıktı. Kardeşleri ile onun arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim öz çocuklarımız. Ama evde kardeşine bile bir konuda herhangi bir şey söylerken, kendi üstüne alınıyordu. Çok endişeliyiz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.