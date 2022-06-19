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Giriş Tarihi: 20.6.2022

Ecrin’i bu makinelerden kurtaralım

Ecrin’i bu makinelerden kurtaralım

Ecrin Yiğit’e 6 aylıkken SMA teşhisi konuldu. Ecrin şimdi 15 aylık ve durumu ağır. Evde 6 makineye bağlı olarak hayat mücadelesi veriyor. Yurt dışındaki ilaç için kampanya başlatıldı. Ecrin hayırseverlerden yardım bekliyor

Tekirdağ Çerkezköy'e bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde inşaat ustası Zeydin (30) ile ev kadını Zeliha Yiğit'in (22) 15 ay önce 'Ecrin' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. 6 aylık Ecrin'e kontrol için götürüldüğü hastanede SMA-1 tip teşhisi koyuldu. Tedavi sürecine başlanırken, bir yandan da ilaç ve diğer masraflar için Tekirdağ Valiliği'nin onayıyla yardım kampanyası duyuruldu.



'LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN'
Kızının acilen yurt dışında tedavi edilmesi gerektiğini belirten Zeydin Yiğit, "SMA-1 ölümcül kas hastalığı. 7'nci ayında rahatsızlandı, 2 ay yoğun bakımda kaldı. Şu an 6 makineye bağlı olarak evde bakıyoruz. Bunun ilacı yurt dışında. Burada herkesin desteğini istiyoruz. Ecrin, bizim ilk evladımız. Geceleri başında nöbetleşe bekliyoruz. Bazen derin uyuduğunda korkuyoruz. 'Yaşıyor mu, yaşamıyor mu' diyerek uyandırıp, kontrol ediyor. Bizim için zor bir süreç. Lütfen sesimizi duyun. Kızım ölmesin, desteğe ihtiyacımız var" dedi. Kızının hayata tutunabilmesi için zamanla yarıştıklarını belirten anne Zeliha Yiğit de "Şu an yurt dışındaki ilacını bekliyor. Sizlerden gelecek destekleri bekliyor. Gerçekten zamanımız yok. Zaman, en büyük düşmanımız. Ecrin'in şu an hareketleri var sadece o ilaca kavuşması lazım. İlaç için sizden gerçekten destek bekliyoruz. Burnundan besleniyor, boğazı delik. Makine olmadan nefes dahi bile alamaz. Kızım parasızlık yüzünden benden gitmesin istemiyorum. Lütfen bana destek olun. Kızımı yaşatalım" diye konuştu. Ecrin'in tedavisi için 20 milyon liraya ihtiyaç var. Bugüne kadar paranın yüzde 5'inin toplandı. DHA

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Ecrin’i bu makinelerden kurtaralım
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