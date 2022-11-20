Ecrin’in annesi konuştu: Kanları yerde kalmasın!

Pençe- Kılıç Harekatı'nın, içine bir nebze de olsa su serptiğini dile getiren Meydan, "Kızımın ve eşimin kanı yerde kalmasın çünkü ikisi o sokaktaki en masum kişilerdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bana söz vermişti. Bana, 'İntikamı alınacak. Sen sadece dik dur' demişti. Ona çok teşekkür ediyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Hiçbir dava, masum bir çocuğun kanı kadar değerli değil" diye konuştu.