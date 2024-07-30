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Giriş Tarihi: 30.7.2024 13:26

Ecstasy’leri iç çamaşırına gizledi ancak; Luna’dan kaçamadı

Tunceli’de polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada 500 adet Ecstasy hap ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Ecstasy’leri iç çamaşırına gizledi ancak; Luna’dan kaçamadı
Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asena Projesi kapsamında Pertek uygulama noktasında saat 02.50 sıralarında şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, feribottan kontrol noktasına gelen araçta detaylı arama yapıldı. Luna isimli narkotik madde arama köpeğinin tepkisi üzerine araçta bulunan şahsın detaylı üst araması gerçekleştirildi. Aramada, şahsın pantolon iç kısmında beyaz renkli şeffaf poşet içerisinde toplam 500 Ecstasy Hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan tahkikata başlandı.
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Ecstasy’leri iç çamaşırına gizledi ancak; Luna’dan kaçamadı
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