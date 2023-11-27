Eczacı kalfasını öldürmüştü! 19 yıl hapse çarptırıldı

Kan donduran cinayet İstanbul Şişli'de geçtiğimiz nisan ayında yaşandı. İş yerinin önünde bekleyen eczacı kalfası Gökhan Baran (31) ile cadde üzerindeki bir apartmanda görevli olan Kadir Keleş (42) arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Arbede sırasında parmağı kırılan Keleş, evine gidip aldığı ruhsatsız tabancasıyla eczaneye dönüp Gökhan Baran'a kurşun yağdırdı. Baran kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Kadir Keleş çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Savcılık, Kadir Keleş hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

"ÇOCUĞUMUN OLMAMASINI YÜZÜME VURUYORDU"

Tutuklu sanık Kadir Keleş, bir önceki celse savunmasını vermişti. Keleş savunmasında, "Maktul bana rahatsızlık veriyordu, takılıyordu, sürekli aşağılıyordu. Çocuğumun olmamasını yüzüme vuruyordu. Apartmanının önünü süpürüyordum, gelip yüzüme tükürüyordu. Bir şey söyleyemiyordum. Gücüm yetmiyordu. Tacizlerinin boyutu artmaya başladı. Şerefimle namusumla oynadı. Erkekliğimle dalga geçti" ifadelerini kullanmıştı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir Keleş ve taraf avukatları katıldı. Ölen Gökhan Baran'ın babası şikayetçi olarak katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, olaydan hemen önce maktul ile tartışıp kavga eden sanığın, olaydan duyduğu öfke ve sinir ile evde bulunan ruhsatsız silahını alarak maktulün çalıştığı eczaneye gidip 2 el ateş ederek maktulü öldürdüğünü anlattı. Savcı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

19 YIL CEZA ALDI

Mütalaaya karşı sözü sorulan sanık Keleş, "Böyle bir şey olmasaydı, rahatsızlık vermeseydi neden böyle bir şey yapayım. Nişantaşı'nın en nezih yerinde 18 sene durdum" dedi. Sanık son sözünde ise, "Pişmanım hakkaniyetinize sığınıyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Kadir Keleş'e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.