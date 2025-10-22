Haberler Yaşam Haberleri Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Vodafone Sultanlar Ligi filesinde derbi heyecanı!
Giriş Tarihi: 22.10.2025 16:37

Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonun en büyük derbilerinden biri sahne alıyor. Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, İstanbul’da dev mücadelede kozlarını paylaşacak. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği derbi mücadelesinin biletleri kısa sürede tükendi. Peki; Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, voleybol maçı canlı izle ekranı:

Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşması Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasında oynanacak. İstanbul derbisinde iki dev ekip, ligdeki iddialarını sürdürmek için sahaya çıkacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak dev mücadele öncesi taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, tribünlerde şölen havasında geçecek. Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı canlı izle ekranı:

ECZACIBAŞI DYNAVİT - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşması olan Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. Mücadele, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda seyircisi önünde gerçekleşecek.

ECZACIBAŞI DYNAVİT - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük heyecana sahne olacak derbi karşılaşması TRT Spor ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3.hafta maç programı:

TARİH

SAAT

MAÇ

YAYIN

SALON

BAŞHAKEM

YRD.HAKEM

21.10.2025

18.30

Galatasaray Daikin-İlbank

TVF Voleybol TV

Burhan Felek Vestel

Caner Çildir

Selçuk Görmen

22.10.2025

15.00

Aydın BBSK-Kuzeyboru

TVF Voleybol TV

Mimar Sinan

Hakkı Demiralay

Turgut Uzunçakmak

22.10.2025

17.00

Göztepe-Aras Spor

TVF Voleybol TV

Atatürk V.S. Vestel S.K.

Arzu Uzatöz

Mümin Şalvarlılar

22.10.2025

17.30

Türk Hava Yolları-Nilüfer Bld. Eker

TVF Voleybol TV

Burhan Felek Vestel

Erdal Akıncı

Orhan Sakın

22.10.2025

18.30

Beşiktaş-Bahçelievler Bld.

TVF Voleybol TV

Beşiktaş Gain

Tuncay Sevim

Mehmet Gül

22.10.2025

19.30

Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana

TVF Voleybol TV-Tabii Spor

Ziraat Bankkart

Burhan İlhan

Umut Maden

22.10.2025

19.30

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank

TRT Spor

Eczacıbaşı

Seçkin Yener

Onur Coşkun
