Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Vodafone Sultanlar Ligi filesinde derbi heyecanı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşması Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasında oynanacak. İstanbul derbisinde iki dev ekip, ligdeki iddialarını sürdürmek için sahaya çıkacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak dev mücadele öncesi taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, tribünlerde şölen havasında geçecek. Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank maçı canlı izle ekranı: