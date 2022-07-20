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Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:21 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:51

Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopter TV kulesine çarpmıştı: Dava açıldı!

İstanbul'da Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopter Büyükçekmece Endem Televizyon Kulesi'ne çarpmış ve 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili iddianame düzenledi.

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopter TV kulesine çarpmıştı: Dava açıldı!

İstanbul Büyükçekmece'de 10 Mart 2017 tarihinde meydana gelen olayda Eczacıbaşı Grubu'na ait bir helikopter Endem Televizyon Kulesi'ne çarpmıştı. Meydana gelen korkunç kazada ikisi pilot olmak üzere aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianamede maktul pilotların, görerek uçuş şartlarını muhafaa edememelerine rağmen geri dönmeleri gerekirken uçuşa devam etmekte ısrar etmeleri neticesinde, kokpit içi konuşmalardan da kuleyi bildikleri ancak göremedikleri ve kazanın meydana geldiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede mürettebata yüklenen bu kusurla birlikte, Endem İnşaat A.Ş'.nin yetkili ortakları olan şüpheliler Mehmet E.Ö., Osman N.E. ve Tamer T.'nin hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle dava açıldı.

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Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopter TV kulesine çarpmıştı: Dava açıldı!
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