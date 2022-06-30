Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopter TV kulesine çarpmıştı: Fezlekede dikkat çeken detay!

İstanbul Büyükçekmece'de 10 Mart 2017 tarihinde meydana gelen olayda Eczacıbaşı Grubu'na ait bir helikopter Endem Televizyon Kulesi'ne çarpmıştı. Meydana gelen korkunç kazada ikisi pilot olmak üzere aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili fezlekesini hazırlayarak dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Hazırlanan fezlekede helikopterin çarptığı televizyon kulesinin işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı vurgulandı. Bu nedenle de Endem İnşaat A.Ş'.nin kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu belirtildi. Fezlekede helikopterin kuleye teması sonucu ana rotor palinin hasarlandığı, anten ve helikoptere ait ana rotor pallerinden kopan parçaların kulenin yakınında bulunduğu aktarıldı. Çarpmanın etkisiyle helikopterin yakıt deposunun parçalanması sonucu çıkan yangın ile beraber helikopterin gövdesinin tamamen yandığı belirtildi.
"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK HERHANGİ BİR KUSUR YOK"
Hazırlanan fezlekede helikopter ve mürettebat yönünden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; pilotların belirlenmiş mevcut usullere uygun olarak lisanslandırılmış olduğu, pilotların sağlık kontrollerinin zamanında yapıldığı, geçerli kurallara uygun olarak sağlık sertifikasına sahip oldukları, uçuş süresi ve görev sürelerinin mevcut kurallara uygun olduğu, bakım personeli mevcut usullere uygun olarak lisanslandırılmış olduğu aktarıldı. Helikopterde ise kazaya sebebiyet verebilecek herhangi bir arızanın olmadığı ve helikopterin uçuşa elverişli olduğunun anlaşıldığı belirtildi.
Fezlekede helikopterin maliki sıfatı bulunan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş. ve yine kaza aracının işletme yetki ve sorumluluğunu taşıyan Kuğu Havacılık A.Ş. yönünden, kazanın meydana gelmesiyle nedensellik bağı taşıyan bir kusur tespit edilemediği vurgulanarak "Kişi kendisinin sebep olmadığı, kendi hareketinin sonucu olmayan bir neticeden sorumlu olmaz" ifadelerine yer verildi.
"HAVA SİSLİ VE GÖRÜŞMESEFESİ DAR"
Kazanın meydana geldiği gün ise İstanbul'un neredeyse tamamında alçak seviye bulutluluğun hakim olduğu, bu bulutluluğun zaman zaman yüksek kesimlerde yere intikal ederek sis halini aldığı ve görüş mesafesini daralttığı ifade edildi. Kazadan yaklaşık 22 saniye önce pilotun "Kule mule şurdaydı ya" ifadesinden dolayı kaza esnasında görüşün meteorolojik değerlendirmeye paralel olarak çok düşük olduğu belirtildi.
Fezlekede maktul pilotların, görerek uçuş şartlarını muhafaa edememelerine rağmen geri dönmeleri gerekirken uçuşa devam etmekte ısrar etmeleri neticesinde, kokpit içi konuşmalardan da kuleyi bildikleri ancak göremedikleri ve kazanın meydana geldiği aktarıldı. Fezlekede mürettebata yüklenen bu kusurla birlikte, Endem İnşaat A.Ş'.nin yetkili ortakları olan şüpheliler Mehmet E.Ö., Osman N.E. ve Tamer T.'nin hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılması talep edildi.