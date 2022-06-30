Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopter TV kulesine çarpmıştı: Fezlekede dikkat çeken detay!

"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK HERHANGİ BİR KUSUR YOK"

Hazırlanan fezlekede helikopter ve mürettebat yönünden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; pilotların belirlenmiş mevcut usullere uygun olarak lisanslandırılmış olduğu, pilotların sağlık kontrollerinin zamanında yapıldığı, geçerli kurallara uygun olarak sağlık sertifikasına sahip oldukları, uçuş süresi ve görev sürelerinin mevcut kurallara uygun olduğu, bakım personeli mevcut usullere uygun olarak lisanslandırılmış olduğu aktarıldı. Helikopterde ise kazaya sebebiyet verebilecek herhangi bir arızanın olmadığı ve helikopterin uçuşa elverişli olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Fezlekede helikopterin maliki sıfatı bulunan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş. ve yine kaza aracının işletme yetki ve sorumluluğunu taşıyan Kuğu Havacılık A.Ş. yönünden, kazanın meydana gelmesiyle nedensellik bağı taşıyan bir kusur tespit edilemediği vurgulanarak "Kişi kendisinin sebep olmadığı, kendi hareketinin sonucu olmayan bir neticeden sorumlu olmaz" ifadelerine yer verildi.