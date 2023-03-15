Eczacıya ilaç verip oğlunun ölümüne neden oldular

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nazif Yıldız'ı kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın, yiyecek ve içeceklerine gizlice ilaç katarak trafik kazası geçirdiğini iddia edip şikâyetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özçelik ve Bozdoğan hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede yer alan bilgilere göre Özçelik'in 2019'da işe başlamasından 6 ay sonra Büşra Akdoğan algıda bozukluk, tikler, titreme, kasılma, sersemlik ve uyku hali gibi sorunlar yaşamaya başladı. Akdoğan, eczaneye gidemez hale gelince kardeşi işin başına geçti. Bir süre sonra aynı belirtileri bu kez de kardeşi yaşamaya başladı. 1.5 ay boyunca hastaneye giden kardeşi de çözüm bulamadı. Eczacı kadın mali konuları Özçelik'e devretti. Akdoğan, eczanenin çok iş yapmasına rağmen zarar ettiğini görünce muhasebeci tuttu. Ancak bir süre sonra muhasebeci de aynı sorunları yaşamaya başladı.Akdoğan, bu arada eczanede gribal enfeksiyon için kullanılan bazı ilaçların çok fazla olduğunu fark etti. Akdoğan ilaçların usulsüz alım satımının yapıldığını, kalfa ve yardımcısının bu ilaçları bazı hastalara reçete ederek menfaat temin ettiklerini fark etti. Akdoğan, Aralık 2020'de aracıyla evine giderken yaşadığı ani dalgınlık ve uyku hali nedeniyle duvara çarparak takla attı. Kazada Akdoğan'ın 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Akdoğan, kazadan 7 ay sonra eczanenin mutfağındaki dolapta, etiketi sökülmüş 'Nörodol' isimli şizofreni ilacını bulunca, kendisine ilaç verildiğinden şüphelenip savcılığa başvurdu. Eczacı, kardeşi ve muhasebeciden alınan örneklerde şizofreni tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaç bileşenleri tespit edildi.İddianamede tutuklanan Özçelik ve Bozdoğan'ın usulsüz ilaç alım satımı yapıp, SGK'yı zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" ile 1 milyon 700 bin lira haksız menfaat temin ettikleri, kazaya neden olarak "olası kasıtla çocuğu kasten öldürmek" suçunu işledikleri kaydedildi. İddianamede, Özçelik ve Bozdoğan'ın 3 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Büşra Akdoğan "İnşallah hak ettikleri cezayı bulurlar" dedi.